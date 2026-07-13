Малоизвестное народное средство против мха на самом деле очень эффективно.

Мох, который появляется на тротуарной плитке, приносит немало неудобств. Во-первых, он заметно портит внешний вид дорожки, а во-вторых, может даже разрушать покрытие. Рассказываем о простом народном методе, как избавиться от мха на плитке, чтобы не выдергивать его руками.

Эффективное средство от мха на тротуарной плитке

Для того, чтобы знать, какое средство от мха на плитке использовать, важно понимать, что это вообще за растение. Начнем с того, что у мха нет корней, но растет он очень быстро, причем, не только на газонах и клумбах, но и на бетоне или брусчатке. Часто мох можно увидеть даже на крыше жилого дома.

В лесной местности, и вообще в природе, мох играет важную роль - он накапливает влагу и не позволяет почве высыхать. Другое дело, когда такой участник экосистемы появляется на жилом участке, где он вообще не нужен. В таких условиях он выполняет, скорее, негативную роль - может разрушать дорожку и мешать расти другим культурам, даже газону. Кроме того, на мхе можно поскользнуться - после дождя он становится очень скользким и липким.

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Многие люди, когда пытаются бороться с мхом, убирают его вручную, но это плохая идея. Скорее всего, нежелательное растение появится снова, потому что вы просто уберете видимую его часть. Второй по популярности метод - столовый уксус, которым дачники поливают мох на плитке. Так можно делать, если, кроме мха, ничего больше не растет, но в случае, когда рядом находятся красивые цветы, такой способ использовать нежелательно - культурные растения погибнут от кислоты.

Хороший вариант, как очистить тротуарную плитку от мха - использовать воду, в которой вы варили картофель. Крахмал может разрушить структуру нежелательного "жителя участка" и заставить его высохнуть. Для таких целей нужно брать только горячую воду и поливать ею мох прямо на плитке. Потом оставить на несколько часов, лучше - на ночь. Утром вам останется лишь достать из дорожки все засохшие части растения.

Если какие-то фрагменты мха еще остались, можно дополнительно посыпать плитку измельченным мелом - тем самым, которым пишут на доске в школах. Такой хитрый трюк изменит pH почвы с кислотной на щелочную, из-за чего мох больше не сможет в ней расти.

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