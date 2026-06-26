В ЕС хотят отменить временную защиту для части украинцев: кого это касается

Согласно новым правилам, предлагается ограничить защиту для части украинских мужчин.

Европейская комиссия предлагает продлить временную защиту для граждан Украины до марта 2028 года, но в то же время отменить защиту для определенных категорий. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции Маркус Бруннер, которого цитирует "Радио Свобода".

"Поскольку война продолжается, наша помощь также должна продолжаться. Поэтому мы представляем сегодня предложение продлить временную защиту еще на один год", – сказал он.

В то же время он добавил, что Еврокомиссия предлагает не предоставлять защиту вновь прибывшим украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим мобилизации. Однако те, кто уже получил защиту ранее, смогут ее продлить.

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Отметим, что ранее комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаерти призвал Европу не спешить со сворачиванием временной защиты и программ поддержки для украинских беженцев. По его словам, по состоянию на март этого года в странах ЕС насчитывалось около 4,3 млн украинцев, оформивших временную защиту. Он добавил, что обеспокоен нарастающими в Европе дискуссиями о пересмотре этой защиты.

"Сейчас время для большей солидарности, а не меньшей… Текущая реальность на месте в Украине не соответствует условиям для безопасного и достойного возвращения", – отметил чиновник.

По его словам, сокращение помощи украинцам грозит тем, что беженцы без защиты окажутся в сложной правовой ситуации, столкнутся с финансовыми трудностями и будут возвращаться домой не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств. А ограничения во временной защите отдельных категорий по какому-то обобщённому критерию, как он выразился, вызывают "вопросы с точки зрения защиты прав человека".

Украинские беженцы в Европе: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что Дания уже перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Власти страны заявили, что целью такой меры является недопущение уклонения украинских мужчин от призыва на военную службу.

Между тем польские СМИ сообщают, что Варшава стала чаще отказывать в предоставлении статуса UKR украинцам, прибывающим в Польшу. В частности, такие решения аргументируются тем, что украинцы прибывают из регионов, в которых не ведутся активные боевые действия.

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