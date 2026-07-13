Российский Красный Крест с сегодняшнего дня начал развертывать "гуманитарную миссию" в оккупированном РФ Крыму и планирует отправить на полуостров "гуманитарные конвои". Но все, кто помнит такие "конвои" из России на Донбасс в 2014 году, не питают иллюзий – населению из этих грузов достанется сущий мизер (что такое 1,5 тыс. наборов с крупами и мылом, обещанных уже 13 июля, для двухмиллионного Крыма?). Да и вряд ли российские автомобили с неприкосновенной международной эмблемой "красный крест" будут везти продукты и лекарства. Гораздо больше вероятность того, что "гуманитарная миссия" будет спасать российских военных – топливом и боеприпасами.

"Гуманитарные" порывы россиян разбиваются о простую логику.

Во-первых, удивляет содержимое пакетов с помощью для населения. Ведь речь идет о крупах, муке, масле, мыле, зубных пастах, стиральном порошке и т. п.

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Воспользоваться стиральным порошком или мылом из наборов российского Красного Креста невозможно из-за отсутствия света и воды (но это нюансы). А на самом деле все это – вообще не в дефиците в Крыму. Местные оккупационные власти создали его искусственно, разрешив продавать ограниченное количество товаров в одни руки. То есть везти "помощь" из России (еще и в условиях топливного кризиса) вместо того, чтобы сформировать такие же наборы на крупных логистических складах и в распределительных центрах непосредственно на полуострове – большая глупость.

И здесь есть ещё один момент. Это глупость только в том случае, если речь действительно идёт о гуманитарной помощи. Совсем другое дело, когда речь идёт об операции прикрытия и истинных целях "конвоев".

Нет никаких сомнений, что уже сегодня российская пропаганда начнёт распространять информацию о том, как "Россия спасает Крым". И её, очевидно, подхватят как пророссийские деятели в Европе, так и "хорошие россияне" там же. При этом все они вряд ли смогут ответить на вопрос: зачем везти из России на полуостров то, что проще взять на месте.

Это неудобный вопрос, потому что, очевидно, российские грузовики с "красным крестом" могут сами перевозить скрытые военные грузы по ограниченным транспортным артериям, требуя от Украины предоставить коридор для "гуманитарной помощи" (и разве кто-то сомневается, что те же европейцы в таком случае будут давить на Киев?). При этом РФ планирует использовать в разы больше грузовых автомобилей, чем декларирует "пакетов помощи". То есть то, что можно доставить одной машиной, будут везти три-четыре машины.

Еще один момент: десятки грузовиков с "красным крестом" могут служить идеальным прикрытием.

Логистика в Крым сейчас находится под постоянным огневым контролем Украины, и, пропуская фуры "Красного креста", например, по Керченскому мосту или на паромную переправу (и параллельно везя рядом с ними ценные грузы для военных), россияне пытаются заблокировать работу Сил обороны Украины, рассчитывая, что украинцы не будут обстреливать транзитные грузы с международной гуманитарной символикой.

Должен ли был на эту российскую провокацию отреагировать Международный комитет Красного Креста (МККК)? Он должен был отреагировать ещё в 2014 году. Потому что уже более двенадцати лет российский Красный Крест безнаказанно нарушает основные принципы гуманитарного движения – захватил имущество украинского Красного Креста в Крыму, создал прокси-структуры на оккупированном Донбассе, а с 2022 года проводит сбор средств для российской армии и участвует в депортации украинских детей. Но, к сожалению, деньги не пахнут.

Россия является донором многих глобальных программ и имеет своих представителей в высших руководящих органах международных гуманитарных организаций. Кроме того, на любые обвинения следует шантаж: либо их снимают, либо – никакого доступа к украинским военнопленным и гражданским заложникам на территории РФ.

Поэтому даже наличие конкретных доказательств против России и её представительства Красного Креста не привело ни к потере права использовать защитную эмблему международной гуманитарной миссии, ни к уголовным последствиям за совершение военных преступлений. Последний раз, два года назад, после обнародования соответствующих расследований, Международная федерация обществ Красного Креста отказалась приостановить членство россиян в организации и ограничилась лишь созданием "наблюдательного совета" для мониторинга их деятельности.

Россия очень любит использовать "живой щит". И сейчас – в очередной раз – делает это с Крымом.

Татьяна Урбанская