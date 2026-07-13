Камалия впервые рассказала о новых отношениях после развода

Артистка даже собиралась выйти замуж во второй раз, но передумала.

Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о личной жизни после развода с бизнесменом Моххамадом Захуром.

По словам артистки, как только она приняла решение разорвать отношения с бывшим, у нее появился новый поклонник. Мужчина начал активно проявлять внимание и поддерживать

"Когда ты разбита и чувствуешь себя ненужной, что прошло 20 лет брака, а ты никто… Здесь меня уничтожили, обесценили, а здесь – возвышают. Я снова начала чувствовать себя романтичной, вдохновленной... Мужчина немного моложе меня. Тоже такой непростой – не какой-то там миллионер – но очень перспективный. Симпатичный, в моем вкусе – такой смуглый. Ты начинаешь влюбляться", – отметила певица в проекте "Очі в очі".

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Камалия не стала раскрывать его имя, но добавила, что он сделал ей предложение. Сначала звезда согласилась, но впоследствии расторгла помолвку и объяснила причину так:

"Я сначала согласилась, а потом подумала и сказала, что нет. Я просто увидела, что он очень ревнив. Он ревновал к детям, к Захуру. Я поняла, что если выйду замуж, то не смогу нормально видеться со своими детьми, не смогу их воспитывать и уделять им достаточно времени. Ему нужно, чтобы я была рядом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И у нас начались недоразумения".

К слову, певица до сих пор иногда общается с бывшим женихом, но призналась, что закрылась от отношений.

Напомним, ранее Камалию и её бывшего мужа-миллиардера заподозрили во лжи "ради пиара".

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