Красная лампочка на веб-камере: что она на самом деле означает

Этот индикатор не всегда указывает на то, что ведется запись.

Если вы вдруг заметили красную лампочку возле веб-камеры ноутбука, это может насторожить. Многие сразу думают, что камера ведет запись или что за устройством кто-то следит. Однако не стоит торопиться с выводами. В некоторых случаях такой индикатор вовсе не означает, что веб-камера сейчас работает, сообщает BGR.

В большинстве случаев красный свет или красная точка возле веб-камеры означают, что к ней обратилась какая-то программа или системный процесс. Такой индикатор активности камеры включается при использовании веб-камеры, хотя его цвет может отличаться в зависимости от производителя: на одних ноутбуках он красный, на других – белый или зеленый.

Впрочем, красная отметка возле веб-камеры не всегда свидетельствует о том, что камера работает или ведет запись. На ноутбуках с Windows при входе в систему она может быть связана с работой Windows Hello – функции распознавания лица. Для этого используются инфракрасные датчики, свет которых иногда заметен пользователю. Это не является признаком записи и не представляет угрозы для безопасности.

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Еще одна распространенная причина – встроенная шторка конфиденциальности, которой оснащены многие современные ноутбуки. На некоторых моделях HP, Dell и Lenovo после закрытия объектива появляется красная точка. Она лишь показывает, что камера физически закрыта, но из-за сходства со светодиодным индикатором её часто ошибочно воспринимают как сигнал о записи видео.

Если же индикатор действительно сигнализирует об использовании камеры, в Windows можно проверить, какая именно программа получила к ней доступ. Для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность", выбрать пункт "Камера" и просмотреть приложения, которые в данный момент используют веб-камеру. Там же можно изменить настройки доступа для отдельных программ.

Подробнее о работе веб-камер

Ранее УНИАН писал о 5 способах проверить, не следят ли за вами через веб-камеру. По словам экспертов, хакеры могут получить удаленный доступ к камере и использовать ее для слежки без ведома владельца. Это явление известно как Camfecting.

И хотя такие случаи не носят массовый характер, специалисты предупреждают: полностью исключить риск невозможно.

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