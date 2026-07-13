Дешевые дроны превращают энергетический сектор в слабое звено мировой экономики, – Reuters

Распространение недорогих дронов заставляет правительства пересматривать подходы к национальной обороне.

Дешевые дроны массового производства коренным образом изменили современную войну, выявив критическую энергетическую инфраструктуру как "ахиллесову пяту" современных экономик. Такое мнение высказал обозреватель Reuters Рон Буссо.

Как отмечается в публикации, опыт, полученный на полях сражений в Украине, России и на Ближнем Востоке, показал, что беспилотники способны обходить традиционные средства противовоздушной обороны, превращая нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, экспортные терминалы и трубопроводы в главные цели.

"Это имеет глубокие последствия для энергетической отрасли. Объекты, на строительство которых ушли десятилетия и миллиарды долларов, теперь могут оказаться под угрозой со стороны роев дронов, стоимость которых составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за штуку, что кардинально меняет баланс сил между нападающим и защитником", – говорится в статье.

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Одним из самых ярких примеров этой новой реальности стал Ближний Восток. С начала конфликта в конце февраля Тегеран неоднократно использовал дроны для нарушения судоходства через Ормузский пролив, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Эти атаки поставили под сомнение многолетнее предположение о том, что заблокировать эту узкую морскую артерию невозможно без значительного военно-морского присутствия.

Эта угроза заставила страны Персидского залива вновь активизировать давние планы по снижению зависимости от Ормузского пролива. В регионе расширяют и строят тысячи километров трубопроводов, которые должны позволить экспортировать нефть и газ в обход этого маршрута.

В то же время каждый километр нового трубопровода, насосная станция или электроподстанция создают дополнительную потенциальную цель для все более сложных атак дронов.

"Действительно, Иран уже нанес удары по десяткам нефтеперерабатывающих заводов, заводов по сжижению природного газа (СПГ) и электростанций по всему региону, при этом продемонстрировав, что способен быстро производить новые дроны даже в условиях войны. Как ни парадоксально, меры, направленные на повышение энергетической безопасности, могут также создать новые уязвимые места – и этот риск выходит за пределы Ближнего Востока", – отмечает автор.

Пример Украины

Нигде разрушительный потенциал беспилотников не проявился так ярко, как в Украине, пишет Буссо. В последние месяцы Киев запускал рои дальнобойных дронов против нефтеперерабатывающих заводов, топливных складов и энергетических объектов в глубине территории России, нарушая поставки топлива и демонстрируя, что стратегическую инфраструктуру можно поражать вдали от линии фронта.

В то же время Украина создала масштабную внутреннюю отрасль производства дронов. Страна производит сотни тысяч недорогих БПЛА ежемесячно, что демонстрирует, насколько быстро эта технология становится массовой и доступной в широких масштабах.

Расширение рисков для инфраструктуры

"Войны в Украине и Иране обнажили уязвимость критической инфраструктуры по всему миру – от энергетических объектов и телекоммуникационных сетей до транспортных систем и электросетей", – отмечает Буссо.

Попытки правительств создать альтернативные маршруты поставок порождают новую дилемму: вместо нескольких стратегически важных объектов появляется обширная разветвленная сеть инфраструктуры, которую гораздо сложнее защищать.

Поэтому энергетические компании всё чаще учитывают риск атак дронов и других нетрадиционных методов ведения войны при планировании новых объектов. Некоторые компании могут даже приобрести собственные системы защиты от беспилотников, поскольку конфликты показали: любой энергетический объект может стать потенциальной целью.

Эхо Первой мировой

Технология дронов изменила баланс сил на поле боя, поскольку традиционные системы противовоздушной обороны зачастую оказываются недостаточно приспособленными для борьбы с небольшими низколетящими целями. Кроме того, они в разы дороже самих дронов, которые пытаются остановить.

Буссо проводит аналогию с Первой мировой войной, когда пулеметы, колючая проволока и артиллерия кардинально изменили военную доктрину, основанную на массированных наступлениях пехоты.

"Внезапно горстка солдат, вооруженных пулеметами, могла сразить сотни нападающих, пересекавших открытую местность. Следствием этого стала позиционная война и многолетняя кровавая патовая ситуация на Западном фронте. Лишь после того, как армии разработали новые технологии, в частности танки и боевые самолеты, им наконец удалось выйти из тупика", – пишет обозреватель.

По мнению Буссо, нынешняя угроза со стороны беспилотников, вероятно, будет развиваться аналогичным образом.

"В результате одна из важнейших отраслей мира сталкивается с неприятной реальностью: относительно дешевые технологии могут представлять угрозу для энергетических объектов, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Пока этот дисбаланс не будет устранен, дроны и впредь будут обнажать уязвимое место мировой экономики", – резюмирует Буссо.

НАТО и противодействие дронам

Ранее сообщалось, что НАТО запускает инициативу по противодействию дронам стоимостью 40 млрд долларов. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске соответствующей инициативы Drone Edge, рассчитанной на 5 лет.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, дроны коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя.

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