'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 13 июля, остался без изменений и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" остался без изменений и составляет 44,84 гривни. При этом курс евро при оплате картой также не изменился и составляет 51,28 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 13 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 50,86 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках 13 июля снизился на 1 копейку и составляет 44,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,18 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подешевел на 1 копейку и составляет 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,64 гривни за евро.

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