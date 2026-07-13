Этот цветок не боится даже 40-градусной жары: почему его снова сажают в садах

Декоративный тысячелистник становится все популярнее благодаря способности переносить сильную жару и засуху. Он почти не требует ухода, долго цветет и привлекает в сад пчел и бабочек.

Жаркое и засушливое лето заставляет садоводов искать растения, которые способны обходиться без ежедневного полива. Одним из таких многолетников считается декоративный таволговый тысячелистник (Achillea filipendulina), который благодаря своей выносливости вновь набирает популярность.

Как пишет Sok Szinu Videk, это растение родом из засушливых районов Центральной и Юго-Западной Азии, поэтому оно отлично переносит палящее солнце, высокие температуры и длительные периоды без дождей. Благодаря мощной корневой системе тысячелистник добывает влагу из глубоких слоев почвы и не теряет привлекательности даже во время засухи.

Кусты могут достигать 80–150 см в высоту. Серо-зеленая ажурная листва выглядит декоративно сама по себе, а главным украшением становятся крупные золотисто-желтые соцветия, которые появляются в начале лета и сохраняются на протяжении многих недель.

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Тысячелистных - как ухаживать

Одно из главных достоинств растения – неприхотливость. Весной достаточно удалить сухие побеги, после чего тысячелистник развивается практически самостоятельно.

Он хорошо растет даже на бедных почвах и обычно не нуждается в дополнительных подкормках. Единственное важное условие – хороший дренаж, поскольку застой воды растение переносит плохо.

Кроме того, декоративный тысячелистник редко поражается болезнями и вредителями, поэтому подходит тем, кто предпочитает выращивать растения без использования химических средств защиты.

В чем польза тысячелистника декоративного?

Яркие цветы тысячелистника привлекают пчел, шмелей, бабочек и других насекомых-опылителей. Благодаря продолжительному цветению растение обеспечивает их нектаром почти все лето и помогает поддерживать естественный баланс в саду.

Кстати, декоративный тысячелистник одинаково хорошо смотрится в природных цветниках, рокариях, средиземноморских садах и рядом с другими засухоустойчивыми культурами, такими как лаванда, эхинацея, шалфей и декоративные злаки.

Срезанные цветы долго стоят в вазе, а после высушивания сохраняют форму и окраску, поэтому их часто используют для создания венков, интерьерных композиций и других декоративных украшений.

Важно не путать декоративный тысячелистник с лекарственным. Помните, что декоративный вид выращивают исключительно как садовое растение, поэтому применять его в лечебных целях нельзя.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой овощ выгодно выращивать самостоятельно.

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