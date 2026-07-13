Патрульные катера и паромы: ночью СБУ поразила более 10 целей в РФ и Крыму

Удалось "дотянуться" до нефтебазы в Ставропольском крае – на расстояние 600 км.

В ночь на 13 июля украинская спецслужба провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Служба безопасности Украины, беспилотники СБУ, в частности, поразили два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря; ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на временно оккупированной территории АР Крым. Также были поражены три стационарные радиолокационные станции, которые использовались россиянами для обнаружения беспилотных катеров и ударных БПЛА.

Добавляется, что под ударом оказались автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи; автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ"; три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ".

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Кроме того, были поражены железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции "Кавказ" и резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ, расположенном на расстоянии 600 км.

Борьба с теневым флотом РФ

Как писал УНИАН, утром 8 июля в Черном море, у временно оккупированного Крыма, морской дрон Службы безопасности Украины Sea Baby поразил танкер Blue "теневого флота" РФ. Сообщалось, что на момент удара судно находилось вблизи Ялты, в исключительной экономической зоне Украины.

Удар был нанесен по кормовой части танкера, в результате чего тот получил существенные повреждения. Против украинского морского дрона пыталась действовать вражеская авиация, но безрезультатно. По данным СБУ, танкер Blue находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций.

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