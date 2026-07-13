'Акордбанк' открыл кредитную линию на $5 млн производителю дронов 'Генерал Черешня'

Компания "Генерал Черешня" является одним из крупнейших производителей FPV-дронов и дронов-перехватчиков для Сил безопасности и обороны Украины.

"Акордбанк" открыл кредитную линию на 5 миллионов долларов украинской компании "Генерал Черешня", специализирующейся на оборонных технологиях. Полученное финансирование позволит компании расширить производственные мощности и выполнить новые контракты в сфере оборонных технологий.

В Акордбанке отмечают, что кредитование является частью долгосрочной стратегии поддержки украинских defence-tech-предприятий. Банк обеспечивает для таких компаний комплексное финансовое обслуживание – от расчетно-кассового обслуживания и банковских гарантий до финансирования развития, валютного сопровождения и поддержки экспортных контрактов.

"Мы стремимся быть банком, который лучше всего понимает потребности предприятий defence-tech. Именно поэтому мы инвестируем в экспертизу, оперативность принятия решений и финансовые инструменты, которые помогают украинским производителям масштабироваться, развивать технологии и укреплять обороноспособность Украины", – отметил Алексей Руднев, председатель правления "Акордбанка".

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Компания "Генерал Черешня" является одним из крупнейших производителей FPV-дронов и дронов-перехватчиков для Сил безопасности и обороны Украины. По данным компании, её продукция поставляется в более чем 200 воинских частей, а производственные мощности позволяют выпускать 100 000 беспилотников ежемесячно.

"Для нас это эффективный инструмент быстрого масштабирования производства в условиях войны. Спрос на украинские дроны растет, и такие партнерства позволяют оперативно увеличивать выпуск технологий, которые работают непосредственно на фронте. Мы благодарны "Акордбанку" за решение поддержать украинский defence-tech реальным финансированием", – прокомментировал Ярослав Гришин, основатель "Генерал Черешня".

В банке отмечают, что поддержка производителей оборонных технологий рассматривается как инвестиция не только в безопасность государства, но и в развитие украинской экономики и экспортного потенциала высокотехнологичного сектора.

"Поддерживая тех, кто создает технологии для защиты Украины, мы инвестируем в более сильное государство, более сильную экономику и нашу общую Победу", – подытожили в Акордбанке.