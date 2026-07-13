Россия 'спалила' странную деталь на БПЛА, с которого запускает 'Бандероли' по Украине, – аналитик

Не исключено, что россияне решили создать отдельную версию БПЛА "Орион".

Россия показала странную деталь на беспилотнике "Орион", с которого запускает реактивные ракеты S8000 "Бандероль". Об этом говорится в материале Ивана Киричевского, военнослужащего 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперта Defense Express.

Отмечается, что российские пропагандистские ресурсы обнародовали видеорепортаж, в котором показали БПЛА "Орион" (или "Иноходец"), используемый для запуска S8000 "Бандероль" во время ударов по Украине. Так, на видеокадрах россияне размыли саму "Бандероль", то есть по этому материалу вряд ли удастся восстановить внешний вид ракеты. Впрочем, в глаза бросается и другая деталь, а именно – отсутствие оптико-электронной станции в носовой части. Киричевский пояснил, что на широко распространенных фотографиях российских БПЛА "Орион" такой элемент конструкции всегда присутствует перед носовой стойкой шасси.

"Можно предположить, что российские пропагандисты могли настолько "перестараться" с размытием, что "замазали" и оптико-электронную станцию на "Орионе", – отметил он.

Видео дня

В то же время, отмечает эксперт, вероятен и другой вариант, а именно, что для запуска S8000 "Бандероль" россияне решили создать отдельный вариант БПЛА "Орион", который может не иметь ОЭС в носовой части, но зато оснащен антенной спутниковой связи в верхней части фюзеляжа.

"Если россияне действительно пошли на создание специализированной версии "Ориона" под "Бандероль", то такой БПЛА имеет базовый недостаток, ограничивающий его функциональность, – отсутствие оптико-электронной станции, что не позволяет применять другие типы управляемого вооружения на этом БПЛА", – пояснил Киричевский и добавил, что без ОЭС этот дрон также не может вести разведку.

Что известно о "Бандероль"

Отмечается, что о самой S8000 "Бандероль" известны следующие детали: дальность пуска – до 500 километров, использование китайского реактивного двигателя SW800Pro-A95 и ряда компонентов западного производства, боевая часть ОФБЧ-150 имеет массу 114,3 килограмма.

"Орион" на данный момент является единственным известным носителем "Бандероли". Длина фюзеляжа и размах крыльев этого БПЛА составляют 8 метров и 16 метров соответственно, максимальная взлетная масса – 1000 кг, боевая нагрузка – до 180 кг, скорость полёта – от 120 до 200 км в час, заявленный радиус полёта – до 250 км.

Уничтожение носителей "Бандеролей"

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Керчь, во временно оккупированном Россией Крыму, были уничтожены два российских дорогостоящих ударно-разведывательных беспилотника "Орион". "Орион" является носителем управляемых авиабомб, ракет Х-50 и "Бандеролей". Ориентировочная стоимость двух уничтоженных "Орионов" может составить более 10 миллионов долларов.

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