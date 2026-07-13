Сериал, покоривший зрителей, возвращается этой осенью: '1+1 Украина' начал работу над 3 сезоном 'Парочки следователей'

Стартовали съемки третьего сезона одного из самых популярных украинских детективных сериалов последних лет – "Парочка следователей". Уже этой осенью телеканал "1+1 Украина" покажет продолжение истории, которая покорила зрителей не только напряженными расследованиями, но и линией отношений следователя Софии и судмедэксперта Паши.

За два сезона они стали одной из самых любимых пар украинских детективных сериалов, а финал второго сезона оставил без ответа главный вопрос, который до сих пор обсуждают поклонники: будут ли они вместе?

В третьем сезоне героям предстоит работать в обстоятельствах, где профессиональные решения все чаще будут пересекаться с личными. София и Паша не раз доказывали, что способны раскрыть самые запутанные преступления. Но смогут ли они так же уверенно разобраться в собственных чувствах? Напарников ждут испытания, которые проверят на прочность не только их профессионализм, но и амбиции, чувства и доверие друг к другу. И это лишь часть того, что ожидает героев в новом сезоне. Впереди – неожиданные перемены в отделе, новые персонажи и события, которые изменят привычный ход истории. Подробности третьего сезона будут раскрываться постепенно.

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К своим ролям вернется основной актерский состав: Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский. Кто еще присоединится к третьему сезону любимого детектива украинских зрителей, станет известно позже.

"Парочка следователей" – сериал телеканала "1+1 Украина", ставший настоящим хитом телеэфира и цифровых платформ. В общей сложности проект собрал у экранов 3,7 миллиона телезрителей, а второй сезон вошел в ТОП-3 самых популярных сериалов весны на украинском телевидении.

В то же время сериал активно обсуждали и в социальных сетях. В Threads и TikTok зрители разбирали каждый взгляд Софии и Паши, создавали фан-видео и строили собственные теории относительно финала. На протяжении нескольких недель после завершения второго сезона обсуждения не утихали, а комментарии на официальных страницах телеканала заполнили просьбы как можно скорее вернуть "Парочку следователей" на экраны.

Сериал снимается по заказу телеканала "1+1 Украина". Продюсеры от "1+1 Украина" – руководитель телевизионного бизнеса "1+1 Украина" Максим Кривицкий и Ольга Шляхтиченко. Продюсеры – Артем и Виктор Приходько. Режиссер – Роман Барабаш, оператор-постановщик – Константин Чумаков.

Премьера третьего сезона одного из самых популярных украинских детективных сериалов последних лет "Парочка следователей" состоится уже этой осенью на телеканале "1+1 Украина".

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