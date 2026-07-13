Из-за этой ошибки гортензии не зацветут: садоводы раскрыли секреты по уходу

Неправильная обрезка кустарника способна лишить его цветения на целый сезон, предупредили специалисты.

Гортензии считаются одними из самых красивых садовых растений, однако одна распространенная ошибка при уходе может оставить кусты без цветов на весь следующий год. Главная причина - неправильная или несвоевременная обрезка.

Специалисты объяснили, что большинство сортов гортензий формируют цветочные почки на побегах прошлого года. Именно поэтому слишком сильная обрезка осенью или ранней весной приведет к тому, что цветов вы не увидите, пишет Futura-sciences.

Когда нельзя обрезать гортензии

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После окончания цветения многие садоводы стремятся сразу удалить увядшие соцветия. Однако делать это осенью стоит только в регионах с мягкими зимами.

Если зимой возможны сильные морозы или продолжительные снегопады, садоводі посоветовали не спешить с обрезкой. Засохшие соцветия помогают защитить молодые почки от холода, а также служат естественным укрытием для полезных насекомых.

Лучшее время для обрезки

Основную обрезку рекомендуется проводить в конце февраля или в марте - до начала активного роста новых побегов. В это время уже хорошо заметны живые почки, что позволяет избежать случайного удаления будущих цветоносов.

Во время обрезки следует:

удалить все засохшие соцветия;

срезать побеги чуть выше здоровой почки или пары крепких листьев;

полностью убрать сухие, поврежденные и больные ветви;

слегка проредить центр куста для лучшей вентиляции.

При этом специалисты предупредили, что слишком сильная обрезка может полностью лишить гортензию цветения на один сезон.

Как добиться пышного цветения гортензии

После весенней обрезки рекомендуется подкормить растение специальным удобрением для гортензий или внести компост. Такой уход поможет кусту быстрее восстановиться и сформировать большое количество бутонов.

Эксперты отметили, что правильное соблюдение сроков обрезки - один из главных секретов обильного цветения гортензий.

Другие новости об уходе за растениями

Ранее садоводы назвали 5 растений, которые лучше не выращивать в саду. Они отметили, что например гортензии и розы очень прихотливы и требуют тщательного ухода, но не всегда хорошо цветут.

Кроме того, садовники назвали идеальный цветок, который нужно посадить возле пионов. Этот цветок поможет пионам процветать из года в год.

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