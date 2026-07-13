В Украине стремительно падают цены на голубику: сколько стоит сейчас

Производители реализуют основные объемы голубики по цене 300–400 грн за килограмм.

Цены на голубику в Украине стремительно снижаются. Об этом сообщают аналитики специализированного проекта EastFruit.

Только с конца прошлой рабочей недели цены на голубику в украинских хозяйствах снизились в среднем на 17%. В настоящее время производители реализуют основные партии ягоды по 300–400 грн/кг (6,75–8,99 долл./кг), тогда как еще неделю назад они не соглашались продавать голубику дешевле, чем по 380 грн/кг (8,54 долл./кг).

По словам производителей, снижение цен на голубику обусловлено сразу несколькими факторами. Прежде всего, на рынке существенно выросло предложение, ведь большинство хозяйств приступили к массовой уборке урожая. Дополнительное давление на цены оказывает большое количество относительно недорогих сезонных фруктов и ягод, которые сейчас представлены на рынке.

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В то же время, несмотря на нынешнее снижение цен, голубика в Украине по-прежнему стоит в среднем на 37% дороже, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка объясняют такую разницу более низкой урожайностью ягоды в украинских хозяйствах, что стало следствием аномальных погодных условий во время её созревания.

Цены на голубику в супермаркетах Украины

В АТБ ягоду продают по 498,95 грн/кг.

При этом в "Сильпо" голубику можно купить по 499 гривень за килограмм.

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Несмотря на пессимистические прогнозы относительно урожая, в Украине продолжаются активные продажи абрикосов и персиков по довольно умеренным ценам. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, выгоднее всего покупать абрикосы в этом году во второй декаде июля. Что касается персиков, то наибольшего снижения цен на них, по прогнозам, стоит ожидать ближе к концу месяца.

Напомним, в конце апреля аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов предупреждал, что при самом неблагоприятном сценарии потери урожая абрикосов в этом году в Украине могут составить 60%, а персиков – 50% по сравнению со среднегодовыми показателями. При таком развитии событий цены на эти фрукты могли вырасти вдвое.

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