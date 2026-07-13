Пассажиры допускают одну ошибку после приземления: стюардесса объяснила, чем она опасна

Сигнал о пристегнутых ремнях безопасности установлен не просто так.

Бывшая стюардесса Джини Вини предупредила о распространенной привычке во время авиаперелетов, на которую многие пассажиры не обращают внимания, подчеркнув, что она может повысить риск серьезных травм, несмотря на то, что кажется совершенно безобидной. По ее словам, пассажиры должны оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности, пока самолет не подъедет к выходу и капитан не выключит знак "Пристегнуть ремни", пишет Express.

Несмотря на то, что многие туристы считают, что после приземления самолета можно безопасно вставать, Вини говорит, что самолет все еще движется во время руления и может внезапно затормозить или совершить неожиданные движения.

"Даже при относительно низких скоростях эти движения могут привести к тому, что стоящие пассажиры потеряют равновесие и получат травмы", - предупреждается в материале.

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Что же следует делать путешественникам?

Для спешащих пассажиров безопаснее всего подготовиться к выходу ещё до приземления, а не стоять в проходе, пока самолёт ещё движется. Таким образом, туристам следует держать самые необходимые вещи под рукой, предусматривать дополнительное время на пересадку, а также обратиться к бортпроводникам перед приземлением, если следующий рейс вылетает в ближайшее время или есть вопросы по поводу пересадки.

"Это одна из тех привычек, присущих многим путешественникам, которая на первый взгляд кажется безобидной, но на самом деле таит в себе реальный риск. Самолет не останавливается мгновенно после приземления, и даже при низкой скорости руления неожиданное движение может привести к серьезному падению. Сигнал о пристегнутых ремнях безопасности установлен не просто так, и подождать, пока он погаснет, прежде чем вставать, ничего не стоит. Для тех, у кого стыковка очень плотная, обратиться к бортпроводникам перед приземлением - гораздо лучший вариант, чем стоять в проходе, надеясь выйти первым", - подчеркнул представитель туристической компании Lapland Famille.

Другие советы туристам

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