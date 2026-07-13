Популярная украинская юмористка во второй раз стала мамой (фото)

Алла также рассекретила имя новорожденного ребенка.

Известная украинская стендап-комик Алла Волкова, которая в прошлом году впервые стала мамой, родила второго ребенка.

Радостной новостью поделилась звездная мамочка в своем Instagram. Алла также показала первые фото с новорожденной дочкой, которую назвали Варварой.

"Я снова чайлдфри", – в шутку подписала Волкова.

Видео дня

К слову, Алла Волкова – первая стендап-комик в Украине, которая собрала полный зал в киевском Дворце спорта. Она состоит в браке с юмористом Богданом Бояриным. О своей первой беременности женщина рассказала в 2024 году во время выступления, а уже в апреле 2025 года пара впервые стала родителями. Тогда Алла родила девочку, имя которой держала в секрете, но впоследствии призналась, что дочь назвала Златой.

Напомним, ранее 46-летняя Соломия Витвицкая на 30-й неделе беременности рассказала о важном решении. Будущая мама призналась, что пока не уходит в декретный отпуск и до конца июля точно хочет продолжать работать на телевидении.

Вас также могут заинтересовать новости: