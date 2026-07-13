Россия фактически превратила оккупированную ЗАЭС в военную базу, - ГУР

Станция буквально набита вооружением, её охрану обеспечивают 1,5 тысячи оккупантов.

Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на территории ЗАЭС, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодного останова", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6-го энергоблоков российская оккупационная армия разместила военную технику.

"В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями", – подчеркнули в ГУР.

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Кроме того, российские захватчики развертывают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа "Гербера-сикер" и "Герань-сикер". К этому процессу привлекают рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", в том числе несовершеннолетних студентов.

"Отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали. Охрану захваченной ЗАЭС обеспечивает контингент Росгвардии численностью 1,5 тысячи оккупантов", – говорится в сообщении.

МАГАТЭ и проверки ЗАЭС

В разведке отмечают, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции.

В то же время проверки проводятся по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно затрудняет или делает невозможной объективную оценку ситуации на ЗАЭС.

Риски для безопасности станции

В ГУР подчеркнули, что серьезным риском для безопасности на захваченной россиянами атомной электростанции остается проблема энергоснабжения. Так, если до начала оккупации ЗАЭС имела 10 линий внешнего электроснабжения, то сейчас из-за преступной российской агрессии функционирует лишь одна ЛЭП. А 3 июля на станции произошел очередной блэкаут – 21-й за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, захватчики не обеспечивают необходимый уровень воды в охлаждающем водоеме. По состоянию на июль он составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 м. Из 57 специальных глубинных скважин, являющихся важной составляющей системы охлаждения, необходимыми насосами большой мощности оснащены лишь 11. Дефицит воды для нужд внутренней площадки ЗАЭС пока компенсируется подпиткой из сбросного канала Запорожской ТЭС.

"Такая ситуация угрожает нормальному функционированию систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива", – подчеркнули в отчете.

Персонал станции

Отмечается, что на ЗАЭС сохраняется острый дефицит персонала. Так, до полномасштабного вторжения России на станции работало около 11 тысяч человек, а сейчас – около 7,5 тыс., включая 500 сотрудников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.

Более того, всех работников под угрозой увольнения заставляют подписывать контракты с "Росатомом", а привезенный с территории России персонал из-за существенных различий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладает квалификацией, необходимой для надлежащего обслуживания оккупированной украинской электростанции.

Ремонт на ЗАЭС – что известно

Как сообщалось, в конце июня агентство Reuters отметило, что на ЗАЭС был завершен ремонт ключевой линии электропередачи и других объектов энергетической инфраструктуры, имеющих решающее значение для ядерной безопасности. В то же время возобновить её работу пока невозможно из-за повреждения подстанции.

МАГАТЭ сообщило, что ремонтные работы, проведенные в рамках временного локального перемирия между Украиной и Россией, касались двух отдельных объектов: линии электропередачи "Днепровская" и распределительной подстанции Запорожской тепловой электростанции, которая помогает обеспечивать ЗАЭС электроэнергией через резервную линию "Феросплавная-1".

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