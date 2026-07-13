Профессиональный садовник объяснил, почему на самом деле не вся трава нуждается в кошении.

Многие владельцы приусадебных участков безжалостно скашивают любую траву, но это распространенная ошибка. На самом деле не весь газон нуждается в регулярной стрижке. Садовник Garden Rabbit Виталий Гирник объяснил, как и когда нужно косить траву во дворе, какие виды зеленого покрытия самые простые в уходе и нужно ли убирать растительные остатки после процедуры.

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Нужно ли косить траву на приусадебном участке

Прежде всего важно понимать, что на участке могут быть разные типы травяного покрова, и каждый из них требует своего ухода, подчеркнул эксперт.

Сорняки и дикорастущая трава

Если это обычная высокая трава или сорняки, их рекомендуется регулярно выкошивать. В густой траве часто скапливаются вредители, клещи, слизни и создаются благоприятные условия для развития болезней. В первой половине лета трава растет интенсивнее, поэтому кошение проводят чаще. В конце лета и осенью – в зависимости от скорости роста и погодных условий.

Мавританский газон

Это декоративное разнотравье, которое специально создают для придания саду естественного вида. Такой газон практически не косят. Очень важно правильно выбрать место и площадь для него, чтобы он гармонично сочетался с другими элементами ландшафта.

Газон из ползучего клевера

В последние годы он стал очень популярным, говорит садовник. Селекционеры уже вывели сорта с листьями разных оттенков. Такой газон почти не требует кошения, ведь растение по природе остается невысоким. В то же время нужно учитывать его особенность: зимой надземная часть практически исчезает, а весной растение снова отрастает из корневой системы.

Классический газон

Именно он требует наибольшего внимания.

Существуют различные смеси газонных трав:

универсальные;

спортивные;

декоративные;

низкорослые.

"Во время активного роста классический газон рекомендуется косить примерно один раз в 7–10 дней или в зависимости от погодных условий. Основное правило – не допускать, чтобы высота травы превышала примерно 10 см. Более того, регулярная стрижка стимулирует кущение травы, развитие корневой системы и формирование более плотного зеленого покрова", – отметил эксперт.

Как правильно косить траву и на какую длину

Садовод отметил, что высота стрижки меняется в течение года. Весной газон косят чуть ниже (примерно на 3-й позиции большинства газонокосилок), чтобы качественно провести:

скарификацию – вычесывание сухой травы;

аэрацию – прокалывание почвы для доступа воздуха к корням.

Эти процедуры помогают газону быстро восстановиться после зимы, говорит Гирник. Также он добавил, что первый покос проводят тогда, когда устанавливается стабильная плюсовая среднесуточная температура. Газон должен быть достаточно сухим.

Летом высота кошения зависит от температуры. В прохладную погоду можно косить ниже (уровень 3), а вот во время жары лучше повышать высоту кошения до уровня 4–5. Эксперт объяснил, почему не стоит косить траву слишком коротко.

"Более высокая трава лучше затеняет почву, дольше удерживает влагу и легче переносит высокие температуры. Очень важно никогда не срезать более трети высоты травы за один раз. Это значительно снижает стресс для растений", – сказал садовник.

Перед зимой газон рекомендуется подготовить. Последний покос выполняют при стабильной плюсовой температуре (ориентировочно не ниже +5 °C) и снова подстригают чуть короче, после чего проводят:

скарификацию;

аэрацию;

внесение специальных осенних удобрений с повышенным содержанием калия и фосфора.

"Если оставить газон слишком высоким, зимой трава полежит, а весной придется удалять значительный слой сухой растительности", – пояснил эксперт.

Чем засеять газон, чтобы не косить

К зеленым покрытиям, не требующим регулярного кошения, относятся:

мавританский газон и луговые композиции;

карликовый ползучий клевер;

декоративные низкорослые ароматические растения (тимьян, тмин и другие);

отдельные низкорослые сорта газонных трав.

Но даже зная, какую траву не нужно косить, важно помнить, что такое покрытие все равно требует ухода. Совершенно без внимания человека этот газон обойтись не может.

"Важно понимать, что "не косить" не означает – не ухаживать. Такие участки также нужно регулярно поливать, очищать от сорняков, подкармливать и правильно готовить к зимовке", – подчеркнул Гирник.

Как правильно косить высокую траву

Эксперт рассказал, чем лучше косить высокую траву, если на участке обнаружились густые заросли.

"Если трава уже переросла, мы рекомендуем работать в два этапа. Сначала используем бензиновую или аккумуляторную мотокосу (электрическую тоже можно, но если есть выбор – берите то, что безопаснее на участке). После этого выравниваем поверхность газонокосилкой", – пояснил садовод.

Для мотокосы используют две основные насадки:

леску – для обычной травы;

металлическую фрезу – для толстых сорняков или молодой древесной поросли.

На запущенных участках газона часто применяем трехэтапный подход:

кошение мотокосой;

стрижка газонокосилкой;

декоративное оформление краев газона.

"Мы не рекомендуем допускать сильного перерастания газона. Когда трава становится слишком высокой, она начинает тратить больше энергии на образование семян, чем на развитие корневой системы. В результате газон теряет декоративность и густоту. Также после скашивания высокой травы очень важно убрать все растительные остатки. Если этого не сделать, сухая трава будет мешать следующему кошению, затруднять отрастание нового покрова и создавать благоприятные условия для развития вредителей и грибковых заболеваний", – предупредил эксперт.

Как часто нужно косить траву

В общем, как часто косить газон – зависит от вида растений, которые на нем растут. Ведь каждый тип зеленого покрытия имеет свой жизненный цикл. Однако садовод назвал среднее значение.

"Мы рекомендуем косить классический газон примерно один раз в 7–10 дней. Высокую траву – ориентировочно один раз в месяц, в зависимости от погодных условий. Наши садоводы обычно посещают участки заказчиков один раз в неделю. Если газон надолго оставить без ухода, то работы станет значительно больше", – ответил эксперт.

справка Виталий Гирник садовник Виталий Гирник - соучредитель садового сервиса Garden Rabbit, садовник. В течение девяти лет работал в сфере садового сервиса в Швеции. Впоследствии решил вернуться в Харьков. Как партнер и соучредитель во время войны инвестировал в развитие бизнеса, поверив в идею и людей и стремясь развивать дело в родном городе. С 2022 года является послом благотворительного фонда «Мрію Жити» для детей с инвалидностью.

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