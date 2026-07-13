Конец 'Нацкешбека' и подготовка к зиме: эксперт рассказал, что изменит новое правительство

Новое правительство может закрыть программу "Национальный кэшбэк", считает экономист.

Отставка премьер-министра Юлии Свириденко и обновление состава министров не приведет к масштабному пересмотру политического курса и экономических реформ в Украине, однако возможны определенные точечные изменения. Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН рассказал, чего стоит ожидать украинцам от нового состава Кабмина.

По его словам, в ближайшее время правительство сосредоточится на вопросах прохождения следующего отопительного сезона на фоне угрозы новых ударов по энергетической инфраструктуре. Среди других приоритетов он назвал завершение сбора урожая поздних культур, подготовку почвы и посев озимых на следующий год, а также обеспечение обороноспособности страны.

"Основные вопросы, которые в первую очередь будут волновать людей, – как пережить зиму, завершение осенне-полевых работ, выработка соответствующих требований к обороноспособности Украины, реформа ТЦК СП и в целом реформа оплаты труда в Вооруженных силах. Можно перечислить множество вещей, которые на сегодняшний день чрезвычайно болезненны для людей. Именно это и будут решать", – рассказал Пендзин.

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В то же время он отметил, что не ожидает принципиальных изменений в политике государства из-за кадровых перестановок.

"Политика правительства сегодня определяется не парламентом, а президентом. Он определяет основные задачи, которые ставятся перед премьер-министром", – сказал эксперт.

По его мнению, из практических изменений можно ожидать разве что сворачивания программы "Национальный кэшбэк".

"Что касается самой фамилии – ну, будет это Корецкий, будет это Терехов, будет еще кто-то. Разве принципиально изменится позиция президента по основным направлениям? А именно он сегодня определяет задачи. Единственное, что, возможно, быстро закроют программу украинского кэшбэка. А все остальное, думаю, никоим образом не изменится", – отметил экономист.

Кроме того, эксперт указал, что нынешняя отставка премьер-министра Юлии Свириденко произошла не по классической для парламентско-президентской республики процедуре.

"Особенности современной политической ситуации в Украине заключаются в том, что сегодня формально, согласно Конституции, мы являемся парламентско-президентской страной. То есть логично было бы предположить ситуацию, когда премьер-министр уходит в отставку в результате вотума недоверия, который голосуется в парламенте. У нас этого не произошло", – добавил Пендзин.

Изменения в правительстве Украины – главные новости

12 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров. Таким образом, свою должность сменит нынешний премьер-министр Юлия Свириденко. По словам президента, Украина меняет политическую стратегию, и "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ".

Зеленский поблагодарил Свириденко "за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины". А также предложил ей возглавить "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

Депутат Ярослав Железняк сообщал, что Свириденко после отставки с поста премьера станет послом в США.

Отмечается, что среди возможных кандидатов на пост нового премьер-министра рассматриваются: председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов. По словам Железняка, голосование по отставке премьера состоится на этой пленарной неделе.

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