Новое поколение смартфонов-раскладушек Samsung показали в сети до анонса (фото)

В 2026 году серия складных устройств Galaxy претерпевает радикальные изменения.

В сети появилось реальные фотографии новых складных телефонов Galaxy, презентация которых запланирована на 22 июля. Автор снимков утверждает, что устройства раньше времени оказались на витрине одного из магазинов Samsung.

Эта утечка подтверждает предыдущие слухи, что Samsung готовит сразу три модели с гибкими экранами. Если раньше корпорация выпускала два основных формата – книжный Galaxy Z Fold и раскладушку Galaxy Z Flip, то в 2026 году к ним добавится третья модель – "широкий" Galaxy Z Fold.

По форм-фактору новинка больше похожа на первый Pixel Fold и Huawei Pura X, чем на типичные "книжки". Такой формат должен сделать смартфон более удобным для чтения, работы с документами, просмотра видео и выполнения задач, связанных с дизайном. Нечто похоже готовит и Apple.

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Что касается характеристик, ожидается флагманская начинка: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. В отличие от обычного Fold, в нем, судя по фотографии, не будет третьей камеры.

Официальная презентация новых складных смартфонов состоится 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне. Там же покажут новые смарт-часы Galaxy и другие устройства экосистемы.

А уже в начале 2027 состоится презентация флагманской линейки Samsung S27. По слухам, компания готовит совершенно новую модель S27 Pro, которая будет занимать позицию ниже Ultra и станет альтернативой для тех, кому не нужен стилус.

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