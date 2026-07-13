На этой неделе погода в Украине заметно изменится

Температура повысится по всей стране и к концу недели осадков станет гораздо меньше.

На этой неделе украинцев ждет изменение погоды. В ближайшие несколько дней дожди и грозы пройдут практически по всей стране. Несмотря на осадки, температура будет постепенно повышаться. Ближе к выходным дождей будет все меньше, а солнечных прояснений - больше. Под конец недели дожди и грозы ожидаются только на западе страны, где сохранится прохлада +19°...+23°, а на остальной территории установится 30-градусная жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 13 июля, дожди пройдут по всей стране, кроме юго-востока. Столбики термометров покажут +20°...+25°, местами на юге - до +27°.

Во вторник по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами - грозы. Температура днем +21°...+26°, на Закарпатье - до +28°.

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В среду, 15 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность с кратковременными дождями. Температура на западе страны +19°...+25°, на остальной территории +24°...+28°.

В середине недели, 16 июля, осадки сконцентрируются на западе страны, где столбики термометров покажут комфортные +22°...+25°. На остальной территории дождей уже стенет меньше, а солнца больше, благодаря чему воздух прогреется до +24°...+29°.

Перед выходными, небольшие кратковременные дожди останутся только местами на западе и юго-западе Украины. В большинстве областей воздух прогреется до +23°...+28°.

На выходных дожди продолжатся, но сконцентрируются на западе страны, где удержится комфортная температура в пределах +20°...+25°. В воскресенье жара на остальной части Украины усилится и достигнет +28°...+32°.

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