В приморских городах заметили 'пьяных' чаек: орнитологи объяснили, что происходит

Птицы шатались, неуверенно передвигались по дорогам и тротуарам, а также создавали препятствия для автомобилей.

В приморских городах Великобритании чайки начали вести себя так, будто находятся в состоянии опьянения, сообщает The Mirror.

По одной из версий орнитологов, причиной этого стали летающие муравьи, которыми птицы массово лакомятся во время летней жары.

В частности, необычное поведение чаек наблюдали в прибрежных городах Лоустофт и Олдборо в графстве Саффолк. Очевидцы сообщали, что птицы шатались, неуверенно передвигались по дорогам и тротуарам и создавали препятствия для автомобилей.

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По словам доктора Виолы Росс-Смит из Британского фонда орнитологии (British Trust for Ornithology), чайки могут "опьянеть" из-за муравьиной кислоты, которую выделяют насекомые.

Причиной может быть муравьиная кислота

Муравьи используют муравьиную кислоту в качестве химического средства защиты от хищников. Если чайка съедает большое количество таких насекомых, избыток этого вещества может временно повлиять на её координацию.

"Муравьи вырабатывают муравьиную кислоту, которая является слабым токсином. Из-за этого чайки могут вести себя немного неловко, как будто они пьяны", - объяснила Росс-Смит.

По ее словам, существует гипотеза, что действие муравьиной кислоты на организм птиц в определённой степени напоминает воздействие алкоголя на людей.

Говорят, что летающие муравьи особенно активны в середине июля, когда матки покидают подземные гнезда для создания новых колоний. В то же время исследовательница подчеркнула, что версия об "опьянении" чаек пока остается лишь гипотезой.

По её словам, существуют и другие возможные объяснения: птицы могут настолько увлекаться большим количеством пищи, что просто теряют бдительность, или же буквально переедают.

"Иногда можно увидеть целые стаи чаек, которые ходят по проезжей части, шатаются на тротуарах и мешают движению автомобилей. Обычно это очень смелые птицы, которые не боятся людей", - отметила орнитолог.

Она добавила, что было бы интересно научно проверить, действительно ли муравьиная кислота вызывает у чаек такой эффект.

Доктор Росс-Смит призвала не беспокоиться, если чайка выглядит немного дезориентированной. По ее словам, вмешиваться стоит только тогда, когда у птицы есть явные признаки болезни или она нуждается в помощи.

"Чайки просто пользуются возможностью вволю полакомиться богатыми белком насекомыми. Пусть природа делает свое дело", - подытожила она.

"Спирт" в природе - что известно

Напомним, по словам исследователей, в экологических системах содержится много этанола, который дикие животные употребляют в пищу. Вполне вероятно, что многие животные дикой природы, питающиеся фруктами и нектаром, потребляют его регулярно.

То есть "спиртное" - их привычный рацион. Говорилось, что этанол получил широкое распространение примерно 100 млн лет назад, когда цветковые растения начали производить нектар, а фрукты - "бродить". Этанол присутствует практически во всех экосистемах, особенно в тропиках.

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