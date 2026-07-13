Село с населением 76 жителей ежегодно принимает 100 тысяч гостей со всего мира: вот почему

Эта местность вошла в список самых красивых деревень страны благодаря сохранившейся средневековой застройке.

Крошечная французская деревня Шатонеф-ан-Оксуа ежегодно принимает около 100 тысяч туристов, хотя постоянно там проживает всего 76 человек, сообщает Podroze.gazeta.pl.

Деревня расположена в Бургундии и славится прежде всего замком XII века, который возвышается над долиной Оксуа уже почти 900 лет. Донжон сооружения достигает около 20 метров в высоту, а сегодня за состоянием замка следит французский Центр национальных памятников.

Интересно, что во время Французской революции замок не пострадал – его выкупил один из местных жителей, и благодаря этому здание дошло до наших дней в хорошем состоянии.

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Атмосферу средневековья здесь поддерживают не только стены замка, но и мощеные улочки и дома XV–XVI веков, сохранившие свой исторический облик. В некоторых старинных зданиях до сих пор работают местные ремесленники, поэтому деревня живет полноценной жизнью, а не является просто музеем под открытым небом. Еще одна достопримечательность – церковь святых Филиппа и Иакова XII века, известная средневековыми фресками и статуей Мадонны с Младенцем XIV века.

Помимо архитектуры, деревня привлекает и своими окрестностями. Рядом проходит знаменитый винный маршрут Route des Grands Crus через виноградники Кот-де-Бон и Кот-де-Нюи – один из самых известных во Франции. Любителям пешего туризма и велопрогулок пригодится Бургундский канал, вдоль которого проложено около 242 километров туристических маршрутов.

А каждый год в июле деревня оживает ещё больше – здесь проходит фестиваль Les Médiévales de Châteauneuf с историческими реконструкциями, ярмарками и демонстрацией старинных ремесел. Событие собирает немало гостей, желающих своими глазами увидеть, как выглядела жизнь в эпоху Средневековья.

Экстремальная жара в Париже

Напомним, из-за жары во Франции в начале июля сократили график работы и самых известных достопримечательностей Парижа. Так, Эйфелева башня закрывалась для посетителей уже с 16 часов вместо привычного позднего вечера. Подобные ограничения ввели и Лувр с музеем д'Орсе, которые также перешли на сокращенный режим работы на несколько дней.

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