В Украине в начале недели подешевела валюта: свежий курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,18 грн, а евро – 50,64 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 13 июля, снизился на 1 копейку и составляет 44,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,18 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подешевел на 1 копейку и составляет 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,64 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,61 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,54 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,20 грн/евро, а курс продажи – 51,00 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 13 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 50,86 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс доллара в Украине до 19 июля будет находиться в пределах 44,4–45 гривень на межбанковском рынке и 44,5–45 гривень на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: