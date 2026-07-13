Спасти Украину: WSJ рассказал о последней миссии сенатора Линдси Грэма

Грэм наконец добился политического триумфа, поскольку его законопроект о санкциях против России получил поддержку Белого дома.

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, умерший 11 июля в возрасте 71 года, провел свои последние дни, работая над миссией по поддержке Украины и ужесточению санкций против РФ. Издание The Wall Street Journal рассказало о его последних встречах, заявлениях и планах.

Когда Грэм вернулся в субботу в Вашингтон после визита в Киев, коллеги сказали, что он был уставшим, но в то же время полным надежд после череды встреч в Европе и Украине. Свой 71-й день рождения он провел в поездках, воодушевленный саммитом НАТО в Турции, где президент Трамп похвалил альянс и поддержал Украину. Самое важное, что пересмотренная версия законопроекта о санкциях против России, которую продвигал Грэм, наконец-то получила поддержку Белого дома.

"Это чертовски важное событие – мы все хорошо поработали", – сказал Грэм сенатору Ричарду Блюменталю – всего за несколько часов до того, как стало известно о его смерти.

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Человек, одержимый своей целью

Более года Грэм призывал Конгресс и Белый дом поддержать законопроект о санкциях против России, направленный на ужесточение экономического давления на Москву из-за войны на Украине, в разработке которого он принимал участие.

Усилия Грэма иногда приводили к разногласиям между Конгрессом, контролируемым республиканцами и в основном настроенным на украинскую политику, и Трампом, а также его переговорной командой.

Когда Трамп, некоторые члены его кабинета и европейские лидеры собрались на саммите НАТО, Грэм увидел решающий момент для обеспечения поддержки более жестких санкций.

"Законодатели и европейские чиновники заявили, что теплая встреча Трампа и Зеленского подтвердила правильность стратегии Грэма, заключавшейся в долгосрочном противостоянии путем защиты интересов Украины за кулисами, несмотря на колебания президента между пророссийскими и проукраинскими взглядами", - пишет WSJ.

Прощальная песня

В четверг Грэм покинул Анкару, чтобы совершить свой десятый визит в Украину с момента начала вторжения России в 2022 году.

Когда Зеленский встретился с Грэмом в своем президентском кабинете в пятницу, они обменялись улыбками и пожали друг другу руки. Зеленский поздравил его с днем ​​рождения и поинтересовался, как у него дела.

"Старше, но не мудрее", – сказал Грэм в ответ.

Позже в пятницу Грэм вместе с коллегами объявил о достижении соглашения с администрацией Трампа о продвижении пересмотренной версии законопроекта о санкциях против России. В Киеве Грэм сообщил журналистам, что сделка была достигнута за 30 минут до этого.

"Это значит, что он станет законом", – сказал он.

Как отметил член Палаты представителей Майкл Маккол, поддержание интереса Трампа к поддержке Украины во многом было заслугой Грэма. "Они много играли вместе в гольф", – сказал МакКол, – "у них было достаточно времени для обсуждений, будь то девять или восемнадцать лунок".

МакКол узнал о смерти Грэма во время поездки на поезде из Киева обратно в Польшу, где он планировал добиваться дополнительных способов помочь Украине.

"Линдси был бы очень полезен", – сказал он. "Он очень хорошо маневрировал в политическом плане как в хорошие, так и в плохие времена".

Сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям, работавшая с Грэмом на саммите НАТО, призвала Конгресс принять законопроект о санкциях и воплотить в жизнь "давнюю мечту Грэма о независимой и безопасной Украине".

Линдси Грэм умер - что известно

Вечером 11 июля в возрасте 71 год скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В его офисе заявили, что сенатор скончался от "непродолжительной и внезапной болезни".

Позе стало известно, что причиной смерти стало расслоение аорты – повреждение стенки главной артерии организма, связанное с затвердеванием артерий.

Военный обозреватель и журналист Тим Листер в статье для CNN отметил, что после смерти Грэма Украина потеряла одного из своих самых активных сторонников в Вашингтоне.

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