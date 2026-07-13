Создан диск будущего, который вмещает 1 ТБ данных и может прослужить до 100 лет

Первые диски Folio Disc и совместимые приводы могут поступить в продажу уже до конца 2026 года.

Оптические диски (CD, DVD, Blu-ray), которые многие уже считают устаревшей технологией, могут получить вторую жизнь. Компания Folio Photonics готовится вывести на рынок новый формат хранения данных – Folio Disc, который способен вместить до 1 ТБ (1024 гигабайт) информации на одном носителе

Как пишет HVG, в отличие от многих концептов, так и не добравшихся до массового производства, Folio Disc находится на финальной стадии подготовки к коммерческому запуску. Разработчики утверждают, что первые диски и совместимые приводы поступят в продажу уже до конца 2026 года.

Когда-то Blu-ray стал важным шагом вперед после DVD, позволив хранить до 100 ГБ данных на трехслойных дисках и смотреть фильмы в разрешении 4K Ultra HD. Но стремительный рост популярности стриминговых сервисов не позволил технологии раскрыть свой потенциал, а многие производители уже начали отказываться от физических носителей.

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Главное преимущество нового носителя – стоимость хранения. По оценкам Folio Photonics, хранение 1 ТБ информации на традиционных жестких дисках обходится где-то в 20 долларов, тогда как использование Folio Disc позволит снизить эту сумму до 3 долларов. В перспективе разработчик рассчитывает снизить стоимость до 1 доллара за терабайт.

Кроме низкой стоимости, новый формат предлагает аппаратное шифрование данных, повышенную устойчивость к воздействию окружающей среды и низкое энергопотребление. По заявлению разработчиков, срок службы таких дисков может достигать 100 лет, что делает их особенно привлекательными для долгосрочного архивного хранения.

Изначально Folio Disc ориентирован на корпоративный рынок, где необходимо хранить огромные объемы информации в течение десятилетий, однако компания не исключает появления потребительских решений. Благодаря емкости в 1 ТБ на одном диске можно хранить фильмы в разрешении 8K и целые библиотеки 4K-контента.

Ранее эксперты рассказали, почему USB-флешки в 2026 году стали почти ненужными. Их функциональность вытесняют облачные хранилища и SSD. Однако в ряде специфических задач флешки еще сохраняют свою актуальность.

Меж тем Sony объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028 года, новые релизы будут выходить только в цифре и в виде кодов загрузки.

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