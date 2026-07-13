Желтые листья на помидорах: эксперты объяснили, что делать

Помидоры еще можно спасти, если листья начали желтеть, но действовать нужно быстро.

Желтые листья на томатах – распространенная проблема, но она не всегда означает, что растение погибает. Как говорится на сайте Марты Стюарт, важно как можно раньше определить причину, поскольку своевременные меры помогут сохранить кусты и будущий урожай. Ниже приведены основные причины, почему листья на помидорах желтеют.

Перелив. Одной из самых частых причин становится избыток влаги. Томаты плохо переносят постоянно мокрую почву – это приводит к повреждению корней и пожелтению листьев.

Нехватка азота. Если сначала желтеют нижние листья, а затем процесс поднимается вверх, скорее всего, растению не хватает азота. В этом случае томат начинает расходовать запасы питательных веществ из старых листьев.

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Дефицит других элементов. Недостаток магния также проявляется на нижних листьях, а нехватка железа и калия чаще заметна на молодых побегах.

Вредители. Тля, паутинный клещ, белокрылка и другие насекомые ослабляют растение и могут вызвать пожелтение листвы.

Болезни. Если желтизна начинается с верхушки, сопровождается увяданием или темными пятнами, причиной могут быть грибковые или бактериальные инфекции. В таком случае действовать нужно как можно быстрее.

Недостаток солнца. Для нормального роста томатам требуется не менее шести часов прямого солнечного света ежедневно. При нехватке освещения листья также начинают желтеть.

Стресс после пересадки. Молодые растения иногда реагируют пожелтением после высадки в открытый грунт. Обычно это временное явление, и через несколько дней кусты восстанавливаются.

Как помочь томатам, если листья пожелтели

Для начала необходимо определить причину проблемы, а затем принимать меры.

Поливайте растения умеренно – обычно достаточно глубокого полива раз в 5–7 дней, в зависимости от погоды и типа почвы.

При подозрении на нехватку питательных веществ желательно провести анализ почвы, а затем использовать подходящие удобрения.

При обнаружении вредителей обработайте растения специальными средствами или используйте природных помощников – рядом с томатами можно посадить базилик, мяту, бархатцы или настурции, которые отпугивают часть насекомых.

Если причиной стала болезнь, пораженные листья необходимо сразу удалить, а в тяжелых случаях избавиться от всего растения, чтобы инфекция не распространилась.

Что сделать чтобы листья у томатов не желтели - советы

Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют:

ежегодно проверять состав почвы;

покупать качественные семена и рассаду;

высаживать томаты на хорошо освещенном месте;

подвязывать кусты и удалять нижние листья, чтобы они не касались земли;

контролировать влажность почвы и учитывать прогноз погоды перед поливом;

регулярно подкармливать растения в течение всего сезона;

отказаться от гербицидов рядом с томатами, так как они могут повредить культуру.

Правильный уход, своевременный полив и полноценное питание помогут сохранить листья зелеными, а растения – здоровыми и урожайными.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал лайфхак, как увеличить урожай помидоров.

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