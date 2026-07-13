Буданов является одним из ключевых архитекторов стратегии истощения России, - EU Observer

Нынешняя кампания Украины против российских военных и инфраструктурных объектов является результатом масштабной коллективной работы, в которой руководитель Офиса Президента генерал-лейтенант Кирилл Буданов играет одну из ведущих ролей. Об этом в комментарии изданию EU Observer отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

По его словам, Буданов является одним из главных архитекторов стратегии истощения РФ.

Аналитик добавил, что успех этой кампании обеспечивается командным взаимодействием всего сектора безопасности и обороны.

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"Это коллективные усилия Кирилла Буданова, Михаила Федорова, а также Роберта Бровди (Мадяра), командующего Войсками беспилотных систем", – подчеркнул Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что не менее важны действия руководства Генерального штаба, разведывательных служб и представителей всех украинских силовых структур.

Такой комплексный подход, по мнению обозревателя, демонстрирует свою эффективность не только на поле боя, но и в глубоком тылу агрессора, подрывая его экономический и военный потенциал.

"Мы видим, что эта стратегия работает", – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, по словам Кирилла Буданова, главными задачами Украины на ближайшую перспективу должны стать справедливый мир и новая архитектура безопасности.

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