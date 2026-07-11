Строптивая Парашка: укрощение одной из самых высоких гор Львовщины

Многие любители хайкинга недооценивают горы Львовской области, мол, это еще "не настоящие Карпаты". Тем не менее, местные вершины, хотя и не такие высокие, как, например, в Закарпатской или Ивано-Франковской областях, но они также способны приятно удивить (и проверить вас на прочность). Об одной из них – Парашке – из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Львовская область у многих украинцев не ассоциируется с отдыхом в горах, хотя там есть такие горные курорты, как Славско или Сходница – с живописными пейзажами, горными вершинами и всеми другими атрибутами отпуска в Карпатах. Да, эти горы несколько ниже, чем Говерла, Поп-Иван или Шпицы, но их также нельзя недооценивать и сбрасывать со счетов.

Те временем, добираться до Львовской области чуть быстрее, а до большинства населенных пунктов, откуда можно подниматься в горы, можно доехать на поезде.

Прежде всего на Львовщине туристов ждут вершины системы горных хребтов Бескиды – Пикуй, Лопата и Парашка. Именно о последней из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

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Отправная точка – Сколе

В целом существует несколько вариантов подъема на гору Парашка, но самым благоустроенным и безопасным является маршрут из Сколе – уютного городка, который можно назвать своеобразными воротами в "Сколевские Бескиды" (подробнее о нем можно прочитать в нашем отдельном материале).

Город расположен вдоль автодороги М 06, также известной как трасса "Киев – Чоп", поэтому вы его точно не пропустите, если будете ехать на собственном автотранспорте.

Кроме того, в городе есть железнодорожная станция, через которую за день проходит немало поездов и электричек – из Киева, Львова, Стрыя, Ужгорода, Мукачево, Солотвино и т. д. В общем, вариантов добраться и уехать немало, но в нынешних реалиях лучше ориентироваться на электрички – простую пригородную "Мукачево – Стрый" или более комфортабельную скоростную "Чоп – Львов", ведь на их движение не так сильно влияют задержки из-за обстрелов, очереди на границе или другие форс-мажоры, как в случае с поездами дальнего следования.

Мы же добирались до Сколе из Трускавца – и это уже задача со звездочкой. К сожалению, хотя расстояние между этими двумя городами относительно невелико – менее 50 километров на машине, прямого пассажирского сообщения между ними нет никакого – ни автобусного, ни железнодорожного. Соответственно, ехать придется с несколькими пересадками.

Например, можно выехать ранней электричкой из Трускавца в Стрый, а там пересесть на другую электричку или поезд до Сколе. Также из Стрыя в Сколе ходят маршрутки, но они отправляются от другого места – автостанции возле "Пассажа", куда придется доехать на городской маршрутке или такси.

Кроме того, можно проехать этот путь несколькими маршрутками – из Трускавца в Дрогобыч, далее в Стрый и дальше в Сколе. Пересадок больше, но не придется перемещаться между вокзалами.

При этом следует быть готовыми к тому, что дорога может затянуться – в лучшем случае уложитесь в 2 часа, в худшем может быть и 4 часа. Здесь уже, как говорят на Галичине, "с Божьей помощью".

И еще один важный совет – в случае с региональным транспортом, особенно на Львовщине, не полагайтесь на последний рейс в расписании, потому что его просто может не быть.

Как добраться до маршрута на Парашку

От железнодорожного вокзала Сколе до начала маршрута на Парашку – около километра. И сразу должны предупредить, что на Google-картах точка начала маршрута на гору Парашку отображается некорректно – восхождение предлагают начинать за магазином "Рукавичка". Впрочем, за ним туристов ждут непроходимые заросли – возможно, когда-то там и была тропа, но сейчас туда лучше не лезть.

Вместо этого стоит пройти чуть дальше по трассе (если ехать со стороны Киева), буквально метров 500 до указателя "Крест", где центральная улица Сколе пересекается с объездными дорогами. Там вы увидите информационный щит НПП "Сколевские Бескиды" с указателем на гору Парашка.

Далее нужно будет повернуть направо и пройти еще 300 метров до указателя "Информационный экологический пункт НПП "Сколевские Бескиды". Там вас встретит сотрудник национального парка, у которого нужно будет зарегистрироваться и оплатить официальный сбор за выход на маршрут (50 гривень с человека) – можно как наличными, так и через смартфон с помощью QR-кода или заранее онлайн. Здесь же есть беседки для отдыха, игровая площадка для детей и мусорные баки.

Сколько времени выделить на восхождение на Парашку

Хотя высота Парашки, самой высокой горы Сколевских Бескидов, – "всего лишь" 1268 метров (по другим данным 1271), не стоит ее недооценивать. На самом деле восхождение туда точно не будет легкой прогулкой, ведь перепад высот составляет около 900 метров.

Причем маршрут на Парашку "шокирует" туристов буквально с самого начала – первые 500 метров маршрута пролегают по довольно неудобной дороге с резким подъемом, мелкими шаткими камнями и скользкими земляными участками. Между тем, предупреждающая табличка в начале маршрута прямо говорит об опасности несчастных случаев.

Из плюсов – на маршруте полностью запрещено движение автотранспорта и даже мотоциклов (впрочем, они там и не проедут). Так что никакой джипинг не испортит вам поход.

Примерно половина маршрута на Парашку проходит через лес, с несколькими резкими неудобными подъемами, для преодоления которых лучше иметь при себе треккинговые палки – без них подняться под силу только хорошо физически подготовленным туристам.

А сам по себе лес очень красив! Есть даже участок с древними могучими буками – и у них не один ствол, а несколько. Это зрелище действительно впечатляет!

На протяжении этой части маршрута установлено несколько информационных стендов возле самых интересных мест, также повсюду есть понятная четкая разметка (нужно постоянно держаться маршрута №13).

Где-то на середине маршрута вы выйдете на полонины (но перед этим будет последний рывок в виде сложного участка с очень резким углом наклона).

И дальше вас ждет самое интересное: невероятные пейзажи, краснокнижные цветы, поющие птицы (есть даже снегири!) и вкусная дикая голубика (в начале июля она уже созрела).

До финального подъема на Парашку вам предстоит преодолеть еще три вершины – Оброслый Верх (1177 метров), Зеленая (1217 метров) и Тимков Верх (1128 метров). Со всех них открываются прекрасные виды, а перепады высоты между ними незначительны, разве что с несколькими короткими сложными спусками-подъемами.

Общая длина маршрута – 10 километров в одну сторону (то есть 20 туда-обратно), которые вполне реально преодолеть за 7,5 часов, но только в том случае, если у вас хорошая физическая форма и вы не планируете надолго останавливаться на маршруте для привала.

Мы же рекомендуем закладывать на поход на Парашку туда-обратно примерно 9-10 часов – это чтобы идти спокойным темпом и иметь возможность сделать 2-3 привала для отдыха (поверьте, они вам понадобятся).

Кроме того, на маршруте такие пейзажи, что все же стоит остановиться и полюбоваться ими, и не один раз (да и полакомиться голубикой).

Что надеть и взять с собой в поход на Парашку

Поскольку поход на Парашку не из легких, к нему нужно хорошо подготовиться. В первую очередь речь идет об обуви – это тот случай, когда правильная трекинговая пара ботинок (прочная, нескользящая и с надежной поддержкой стопы) может уберечь вас от травм и падений. То есть здесь не должно быть никаких городских кедов, кроксов или имеджевых кроссовок. Только специальная обувь для хайкинга. Ну и треккинговые палки не будут лишними, как мы уже писали выше.

Также стоит позаботиться о многослойной одежде, лучше с эффектом поглощения и отвода влаги, – во время подъемов на вершины с немалыми перепадами высоты стоит быть готовыми раздеться до футболки или, наоборот, утеплиться. Ветровка тоже пригодится – на вершинах бывает ветрено.

Кроме того, стоит позаботиться о провианте – воде (1-2 литра, в зависимости от жары), чае/кофе в термосе и перекусах – по пути в лесу будет только один источник с питьевой водой, ну и, разумеется, никаких магазинов. Здесь уже на ваш вкус – это могут быть орешки, злаковые или протеиновые батончики, печенье, фрукты, овощи, бутерброды… Главное, не берите слишком много, ведь это же нужно как-то нести с собой.

Где переночевать

Часть туристов отправляется на Парашку с четким планом переночевать там – и у этого есть множество своих плюсов. Если же вам такая романтика не по душе, придется решать вопрос с ночлегом, тем более что это поход на целый день и вы можете банально не успеть выехать из Сколе до места проживания, если задержитесь на маршруте, учитывая местные транспортные реалии.

Само по себе Сколе – городок не очень большой и пока не слишком туристический, поэтому вариантов для проживания там не так много. К тому же, как рассказали нам другие туристы, местные жители не очень охотно сдают жилье всего на одну ночь (впрочем, в Сколе на самом деле есть чем заняться и в течение нескольких дней).

И, действительно, на середину июля на популярных сервисах бронирования жилья в Сколе предлагается всего пять вариантов проживания на двоих, если выбирать одну ночь, но целых 11, если искать на те же даты варианты на три ночи. Цены – разные: от 1000 до 4500 тысяч гривень за ночь, в зависимости от уровня комфорта.

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Поход на гору Парашка – это, без сомнения, интересный туристический опыт, который гарантирует вам немало ярких впечатлений, испытывая вас на прочность и даря в награду живописные пейзажи. Главное только потом найти, как оттуда выбраться...

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