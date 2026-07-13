Вышел полный трейлер документального фильма 'Кузьма: Страшно веселый'

Фильм выйдет в украинский прокат 13 августа 2026 года.

Вышел первый полный трейлер биографической документальной драмы "Кузьма: Страшно веселый" ("Кузьма: Страшно веселий") о фронтмене культовой украинской рок-группы "Скрябин" Андрее Кузьменко, погибшем в ужасном ДТП 11 лет назад.

Благодаря эксклюзивным, ранее не публиковавшимся архивным материалам фильм показывает творческий путь Кузьмы Скрябина, его внутренние перемены, самоиронию и жизнь на полной скорости, которая до сих пор не отпускает.

"Кузьма был одним из тех, кто сформировал современное украинское медиапространство – через песни, телевидение, книги и откровенные разговоры со своей аудиторией. Он не боялся быть неудобным, не стремился нравиться всем и всегда был близок к народу. Его юмор был не только способом рассмешить – он помогал говорить о сложном просто, а многие его мысли и сегодня звучат актуально", – рассказывают авторы фильма.

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С момента своей гибели в 2015 году Кузьма стал культовой фигурой украинской культуры, но среди многочисленных воспоминаний все реже можно услышать его самого. Именно желание вернуть зрителям не образ, а живого человека стало отправной точкой для создания фильма "Кузьма: Страшно веселый", дающий новый взгляд на его личность, которая даже спустя более десятилетия отсутствия остается живой и значимой.

"Моя самая большая печаль в том, что Андрей не сможет увидеть, как талантливо, тонко, с пониманием и, главное, с какой любовью к нему создан этот фильм. Хотя, возможно, он сидит где-то на облачке, внимательно смотрит фильм длиной в свою жизнь и думает: "Ну, вы, чуваки, даете...". Хотелось бы, чтобы новое поколение хотя бы на полтора часа оторвалось от интернет-культуры и погрузилось в историю "Скрябина", узнало, как менялось общество, взгляды, люди... потому что это жизнь, и она бросает нам вызов", – прокомментировала фильм Светлана Бабийчук, жена Андрея Кузьменко.

По словам режиссера Артема Григоряна ("Яремчук: Несравненный мир красоты", "Океан Эльзы: Наблюдение за штормом", сериалы "Вспышка", "Эпизоды"), авторы фильма стремились показать Кузьму вне мифов и устоявшихся ярлыков – смешным и уязвимым, резким и нежным, таким, каким его знали самые близкие люди, но почти не знает широкий зритель.

"Кузьма был человеком, который всегда оставался самим собой, и именно эта честность сделала его по-настоящему близким для миллионов. Несмотря на то, что его жизнь оборвалась слишком рано, он оставил после себя огромное творческое наследие, которое и сегодня вдохновляет", – добавил Григорян.

Студия KNIFE! Films полтора года работала с архивами (более 400 часов видео- и аудиоматериалов и более 22 000 фотографий, большинство из которых зрители увидят впервые), которые стали основой драматургии и позволили Андрею Кузьменко самому рассказать свою историю.

"Тренды меняются, а Кузьма остается вне времени. Одни видят в нем друга, другие – противоречивую личность. Но равнодушным он точно никого не оставляет. Не оставит и после просмотра этого фильма", – резюмировал продюсер картины Максим Сердюк.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 13 августа 2026 года. Параллельно его покажут в 20 странах мира.

Напомним, в 2024 году в украинский прокат выходил игровой приключенческий фильм "Я, "Победа" и Берлин", снятый по одноименной полубиографической повести Кузьмы.

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