Одесса оказалась под самым интенсивным ракетно-дроновым ударом с 2023 года, – аналитик

За два суток противник применил более 170 дронов и более 30 ракет, в том числе "Искандер".

Российская оккупационная армия терроризирует Одессу и Одесскую область – за последние 48 часов регион подвергся самому интенсивному ракетно-дроновому удару с 2023 года. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его данным, в течение двух суток противник уже применил по региону: более 170 дронов, 26 крылатых ракет класса "воздух-земля" Х-59/69, а также – 6 тактических управляемых противорадиолокационных ракет Х-31П и баллистическую ракету "Искандер" 9М723.

Последний раз, по словам аналитика, столь интенсивные удары наносились в 2023 году во время "зернового террора". Не менее интенсивным был период декабрь 2025 – январь 2026 года, но тогда атаки не были столь систематически организованы – буквально с часовой периодичностью происходили запуски дронов-камикадзе и применение ракетной компоненты.

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Последний раз такое совокупное количество ракет Х-59/69 и Х-31П оккупанты применяли в 2022 году. Однако это происходило в первые дни полномасштабного вторжения по всей Украине, а не как сейчас – за 48 часов в отдельно взятом регионе, добавил эксперт.

"Является ли это заранее спланированной интенсификацией, с учётом поэтапной концентрации в отдельных областях и городах, или попыткой отвлечь внимание российского потребителя информационного "фастфуда" от критической ситуации в Южной оперативной зоне? Время покажет. Но крайне повышенное внимание к Одессе и области за последние дни просто невозможно не отметить", – подчеркнул Коваленко.

Последствия атаки на Одессу

Как писал УНИАН, сегодня, 13 июля, россияне атаковали транспортную инфраструктуру Одессы. В результате удара была повреждена территория автотранспортного предприятия. Огонь охватил сразу 6 автобусов, взрывная волна и обломки повредили еще 11 автобусов и 6 легковых автомобилей.

Повреждены 4 частных дома и санаторий. По предварительным данным, ранения получили четверо гражданских лиц.

11 российская оккупационная армия нанесла по Одессе баллистический удар, погибли как минимум два человека.

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