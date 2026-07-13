Определенная категория пенсионеров имеет право на такие льготы.

В Украине есть те, кто может не платить коммунальные услуги, и речь идет о конкретных категориях пенсионеров. Такие люди полностью освобождаются от необходимости оплачивать две услуги - газ и свет. Узнайте, как не платить за газ по счетчику и без него и кто может пользоваться светом, не внося за это деньги.

Ранее мы рассказывали, какой будет доплата к пенсии после 65 лет в Украине и кто имеет право ее получить.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку по свету и газу

В Пенсионном Фонде рассказали, какие платежи пенсионеры не обязаны платить и на каком основании.

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По информации, обнародованной на официальном сайте Фонда, украинцы, которые вышли на пенсию, но работали в селе и продолжают там проживать, имеют право на льготу - стопроцентную скидку на оплату конкретных коммунальных услуг. Важно, что до выхода на пенсию человек должен был работать в определенной сфере и по достижении пенсионного возраста не уехать жить в город. Тогда он может по закону не оплачивать газ, свет, воду и другую "коммуналку", а также бесплатно получать топливо для отапливания частного дома (твердое топливо или сжиженный газ) в пределах норм, установленных законом.

К тем, кто может не оплачивать коммуналку, относятся люди, которые работали в образовательной сфере и медицине, занимали должности, связанные с защитой растений, работой музеев и библиотек, а также те, кто трудился на государственной службе или в коммунальных предприятиях, относящихся к сфере культуры.

Все те люди, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, также должны подтвердить факт наличия как минимум трех лет официальной работы на тех должностях, что описаны ранее, включая момент выхода на пенсию.

Пенсионный Фонд подсказывает, как не платить за газ по счетчику и без него, а также пользоваться 100% льготой на оплату других видов коммунальных услуг и приобретение топлива, если все условия будут соблюдены. Необходимо лишь написать заявление о том, что вы претендуете на такую льготу, прикрепить к нему доказательства проживания в сельской местности, то есть, документы, это подтверждающие, и подать все это вместе в ПФУ.

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