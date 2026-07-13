На Луне хотят передавать электроэнергию без проводов: китайские ученые разработали механизм

Китай и США активизируют свои усилия с целью обеспечения длительного пребывания людей и проведения научных экспедиций на Луне.

Китайские ученые выдвинули гипотезу, что Луна может стать первым местом, где беспроводная передача энергии будет применена на практике. Концепция сосредоточена на южном полюсе спутника - регионе, где высокие края кратеров получают почти непрерывное солнечное освещение, тогда как другие кратеры, находящиеся в постоянной тени, остаются в темноте, и, вероятно, содержат значительные запасы водяного льда. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Вместо того чтобы полагаться на длинные кабели электропередачи или перевозить тяжелые аккумуляторные системы, лунные роверы, работающие внутри этих тёмных кратеров, будут получать энергию с помощью лазерных лучей, передаваемых от солнечных электростанций, установленных на освещённых солнцем вершинах выше", - объясняют в публикации.

Учёные из Харбинского технологического института считают, что такой подход может стать более эффективным способом обеспечения энергией исследовательских миссий в некоторых из самых сложных и научно ценных средах Луны.

Видео дня

Согласно проведенному исследованию, перемещение лазерных передающих станций примерно на 100 метров увеличило эффективное покрытие сети более чем на 35%, при этом обеспечив почти полное подключение зон, получающих электроэнергию.

"Это предложение появилось на фоне того, как Китай и США активизируют свои усилия с целью обеспечения длительного присутствия людей и научных экспедиций на Луне, причем южный полюс Луны становится основным пунктом назначения как для программы NASA "Артемида", так и для китайских миссий "Чанъэ", - уточняет Interesting Engineering.

Этот регион считается особенно привлекательным, ведь его высокие хребты получают длительное солнечное освещение, а в постоянно затененных кратерах, как считается, есть водяной лед, что делает его ключевым местом для научных исследований, использования ресурсов на месте и строительства будущих лунных баз.

Другие новости о космосе

Как писал УНИАН, старейший искусственный спутник до сих пор вращается вокруг Земли. Его запустили еще 17 марта 1958 года, и за более чем шесть десятилетий он так и не сошел с орбиты.

Отмечается, что спутник стал вторым успешным космическим аппаратом США и был создан Военно-морской исследовательской лабораторией в рамках Международного геофизического года - масштабной международной программы исследования Земли.

Также сообщалось, что в Китае создали микроволновое оружие для уничтожения спутников Starlink. Система имеет длину около четырёх метров, весит примерно пять тонн и может устанавливаться на грузовиках, боевых кораблях, самолетах или даже спутниках.

Вас также могут заинтересовать новости: