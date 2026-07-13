На Синевире объявили войну джипингу: как будут выявлять нарушителей

В национальном парке "Синевир" ввели строгий запрет на джипинг.

Джипинг в заповедных зонах уже много лет возмущает украинцев, но, несмотря на принятый более года назад запрет, любители быстрой езды на внедорожниках и мотоциклах по лесным тропам и горным полонинам продолжают нарушать закон и уничтожать украинскую природу.

После очередной волны гневных комментариев в соцсетях в Закарпатье, одном из самых популярных горных направлений в Украине и одновременно одном из наиболее пострадавших от джипинга, начали пытаться бороться с этим позорным явлением. Теперь, вслед за Раховским районом, войну "диким" туристам на внедорожниках объявил Национальный природный парк "Синевир", известный одноименным живописным озером – там ввели строгий запрет на джипинг.

"Национальный природный парк "Синевир" – дар природы, который требует бережного отношения и защиты. В последнее время экосистема парка и покой местных жителей оказались под угрозой из-за неконтролируемого наплыва любителей экстремального вождения. В связи с этим администрация НПП "Синевир" выступает с официальным и категорическим предупреждением о том, что передвижение по территории парка на джипах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах и других внедорожных транспортных средствах строго запрещено", – говорится в сообщении нацпарка в Facebook.

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В администрации подчеркивают, что "дикий" туризм на вышеупомянутой технике наносит непоправимый ущерб природе, где колеса внедорожников сдирают плодородный слой почвы, способствуют эрозии и безвозвратно уничтожают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Украины. Кроме того, громкий шум двигателей пугает диких животных и птиц, заставляя их покидать привычные ареалы обитания, особенно в периоды размножения и выведения потомства, а выхлопные газы и утечки топливно-смазочных материалов отравляют горные ручьи и почвы.

Кроме того, экстремалы часто игнорируют границы частных владений, в том числе заезжая на сельскохозяйственные земельные участки жителей Тереблянской долины.

В НПП "Синевир" также заявили, что теперь переходят "от устных предупреждений к решительным действиям".

В частности, на территории парка, вдоль популярных среди любителей джипинга нелегальных маршрутов, на лесных тропах и подъездах к земельным участкам жителей Тереблянской долины установлена дополнительная сеть современных фотоловушек и средств скрытой фото-и видеофиксации. В случае выявления таких нарушений там обещают немедленно передавать собранные материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных к административной, а в случае значительного ущерба – и к уголовной ответственности.

"Администрация НПП "Синевир" рада всем посетителям, которые приезжают в горы с миром и уважением к природе. Пешие походы, экотропы, велотуризм – все это поддерживается и развивается на территории парка. Однако мы не позволим превращать заповедные леса и частные огороды в полигоны для испытания техники. Закон один для всех, и наказание за его нарушение будет неизбежным", – добавили в нацпарке.

Нацпарк "Синевир" – что посмотреть, кроме знаменитого озера

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в национальном парке "Синевир" назвали пять своих самых интересных локаций, ведь там есть еще много интересного, кроме одноименного озера.

Также ранее мы рассказывали, как добраться до озера Синевир и что стоит учесть.

При этом в прошлом году живописное село Синевирская Поляна, расположенное рядом с легендарным "Оком Карпат", вошло в список лучших в мире по версии ООН.

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