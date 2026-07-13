Иностранным военным упростили получение вида на жительство в Украине: что изменилось

В частности, при получении вида на жительство не проверяется адрес проживания в Украине, и подтверждать адрес за рубежом не требуется.

Иностранным военнослужащим, проходящим службу в Силах обороны, теперь проще получить вид на временное проживание в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Что упростили для получения документа:

не проверяют адрес проживания в Украине;

не требуется подтверждать адрес за рубежом;

в некоторых случаях можно использовать просроченный паспорт;

при продлении вида на жительство не требуется оформлять медицинскую страховку.

"Обратиться за оформлением вида на жительство необходимо до 10 ноября 2026 года в подразделение Государственной миграционной службы Украины (ГМС) или в государственное предприятие "Документ", – говорится в сообщении.

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Разрешение оформляется на весь срок действия контракта плюс шесть месяцев после его прекращения или расторжения. Этот период после завершения службы дает иностранным ветеранам время для решения социальных, правовых и бытовых вопросов или безопасного выезда из Украины. В течение всего указанного срока лицо считается находящимся в Украине на законных основаниях.

О вакансиях для иностранных военных в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина пытается решить проблему нехватки личного состава, предлагая иностранным добровольцам более высокие зарплаты и более длительные срочные контракты для службы в пехотных и штурмовых подразделениях.

В прошлом месяце украинские власти представили масштабное обновление системы денежного обеспечения военнослужащих. Для пехоты и штурмовых подразделений вводятся контракты сроком от шести до 14 месяцев. В зависимости от количества дней непосредственного участия в боевых действиях средний месячный доход может составлять около 300 тыс. грн, а максимальный – до 460 тыс. грн.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что это должно сделать службу более привлекательной для иностранцев, ведь речь идет о "самых высоких зарплатах в мире для пехоты". Заявляется, что цель – укомплектовать иностранцами 30–50% таких должностей.

Как рассказал командир добровольческого подразделения Chosen Райан О'Лири, проблема заключается не только в привлечении новых людей. По его словам, многие иностранцы традиционно воспринимают шестимесячный контракт как конечную точку службы.

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