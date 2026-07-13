Цена на золото падает на фоне опасений закрытия Ормузского пролива: сколько стоит сегодня

Отмечается, что серебро и платина также подешевели.

Цены на золото в понедельник, 13 июля, снизились более чем на 1%. Опасения по поводу закрытия Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть, что вновь усилило ожидания повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 08:41 по киевскому времени спотовая цена на золото снизилась на 1,5% - до 4 060,36 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 130,98 доллара.

Вооруженные силы США и Ирана обменялись массированными ударами. 12 июля Тегеран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и заявил, что вновь перекрыл стратегически важный Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть подскочили примерно на 4%, доллар и доходность казначейских облигаций США выросли, а фондовые рынки в Азии продемонстрировали падение.

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"Любой всплеск насилия в Персидском заливе сопровождается давлением на золото. Вопрос в том, приведет ли фактическое или частичное закрытие Ормузского пролива в дальнейшей перспективе к дефляционному эффекту, который на самом деле может оказать поддержку золоту, если сокращение спроса приведет к снижению экономической активности", – сказал глобальный руководитель по институциональным рынкам в ABC Refinery Николас Фраппелл.

В то же время спотовая цена на серебро снизилась на 2,6% - до 58,29 доллара за унцию (1,88 долл./грамм), а платина подешевела на 1,6% - до 1 601,92 доллара (51,67 долл./грамм).

Цены на металлы - последние новости

6 июля цены на медь и алюминий выросли на фоне ослабления ожиданий относительно повышения процентных ставок ФРС США. При этом железная руда дорожала из-за ужесточения ограничений Китая в отношении австралийской горнодобывающей компании Fortescue Ltd., а также наплыва покупателей на фоне падения цен в последние месяцы.

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