Нефть резко подорожала: рынок отреагировал на новое 'закрытие' Ормузского пролива

Цена на нефть марки Brent подскочила до более чем 79 долларов за баррель.

Цены на нефть в понедельник, 13 июля, выросли более чем на 4% на фоне угрозы остановки поставок энергоносителей через Ормузский пролив и заявлений США и Ирана о новом обмене военными ударами, пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы (договор о покупке или продаже актива в будущем) на нефть марки Brent по состоянию на 05:25 по киевскому времени подорожали на 3,10 доллара (+4,08%) – до 79,11 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,95 доллара (+4,11%) – до 74,36 доллара за баррель.

Как сообщило Центральное командование США, 12 июля американские войска нанесли очередную серию ударов по Ирану. При этом в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что атаковали американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

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Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Ормузский пролив остается открытым для коммерческого судоходства. Впрочем, ранее Иран объявил о закрытии пролива после того, как судно, двигавшееся по несогласованному маршруту, подверглось удару.

По данным сервиса Kpler, отслеживающего движение судов, 12 июля пролив пересекли лишь шесть судов – это самый низкий показатель за последние пять недель. До начала войны в конце февраля через пролив проходило около 20% мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Рыночный аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что относительно сдержанный рост цен на нефть свидетельствует о том, что рынок расценивает нынешнюю эскалацию как обострение в рамках хрупкого перемирия, а не как его полный крах.

Война между США и Ираном – последние новости

Агентство Reuters сообщало, что Иран хочет создать постоянную систему взимания сборов в Ормузском проливе, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а также страна предупредила суда не заходить туда без её разрешения.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об Иране. По его словам, перемирие, достигнутое между обеими сторонами в прошлом месяце, закончилось.

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