Суд вынес приговор одиозному экс-нардепу Деркачу: сколько лет дали

Нардеп нескольких парламентских созывов признан виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

Народный депутат III–IX созывов Верховной Рады признан виновным в государственной измене и незаконном обогащении и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). При этом фамилия нардепа не упоминается, но известно, что речь идет об Андрее Деркаче, который в 2022 году сбежал в Россию и стал там сенатором и "героем".

Сегодня, 13 июля, коллегия судей ВАКС огласила приговор народному депутату. "Он признан виновным в получении в 2020 году 567 тыс. долларов от разведывательного органа РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности за дискредитацию страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также затруднение интеграции в Евросоюз и НАТО", – отметили в САП.

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Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 Уголовного кодекса и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком на три года, с конфискацией имущества.

Дело народного депутата Андрея Деркача

Как сообщал УНИАН, бывший народный депутат и экс-член "Партии регионов" Андрей Деркач получил звание "героя России". Он является сенатором от российской Астраханской области, то есть членом Совета Федерации.

В 2000-х годах Деркач возглавлял "Энергоатом".

27 октября 2022 года в Украине суд заочно арестовал Деркача по делу о государственной измене и незаконном обогащении. По данным следствия, он входил в агентурную сеть российского ГРУ и занимался "созданием ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины".

Ранее в США заявляли, что Деркач более 10 лет был активным российским агентом. Уже 10 января 2023 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что бывший народный депутат лишен украинского гражданства.

Интересно, что отец Андрея Деркача – Леонид Деркач – с апреля 1998 года по февраль 2001 года возглавлял Службу безопасности Украины.

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