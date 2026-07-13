ДТЭК Ахметова стал крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику, - СМИ

Компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в экономику Украины с начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствует рейтинг издания liga.net.

"ДТЭК – частный инвестор №1 в экономику Украины во время войны. Компания насчитывает около 55 000 сотрудников и с 2005 года инвестировала в украинскую энергетику более 12 млрд евро", – говорится в нем.

Отмечается, что с 2022 года в результате обстрелов пострадали все теплоэлектростанции ДТЭК, поэтому компания фактически работает в режиме непрерывного восстановления.

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Средства направляются одновременно на ремонт поврежденных ТЭС и сетей, поддержку добычи угля и газа, а также на развитие возобновляемой энергетики.

В целом издание составило рейтинг из 20 украинцев, являющихся крупнейшими инвесторами Украины. Его возглавил Ринат Ахметов, которому принадлежат компании ДТЭК и Метинвест, банк ПУМБ и футбольный клуб "Шахтер".

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.

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