Некоторые люди моют чашку сразу после использования: что об этом говорят психологи

Дело не в чрезмерной аккуратности и любви к порядку.

Люди, которые моют кружку сразу после использования - не обязательно делают это из-за чрезмерной аккуратности и любви к порядку. Психологи утверждают, что это скорее акт самоконтроля и понимание того, что некоторые задачи становятся тяжелее, чем дольше вы их откладываете.

Как пишет siliconcanals.com, традиционно считается, что эта привычка свойственна определенному типу людей: точным, чрезмерно аккуратным. Однако психологи утверждают: этот механизм почти не имеет ничего общего с гигиеной, это скорее нежелание превращать двухсекундное занятие в психологический долг.

Почему фраза "Сделаю позже" обходится дороже, чем кажется

Прокрастинация, в клиническом смысле, – это не лень. Это форма избегания – стратегия преодоления трудностей, которую мозг использует, когда задача, какой бы незначительной она ни была, несет даже легкий негативный заряд.

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Грязная кружка сама по себе не является стрессом. Однако каждый предмет, оставленный не на своем месте, по сути, представляет собой крошечный незавершенный цикл в рабочей памяти. Тенденция мозга держать незавершенные задачи активными в фоновом режиме незаметно истощает когнитивные ресурсы. Вы не замечаете этого истощения. Вы просто замечаете, что к вечеру чувствуете странную усталость по причинам, которые вы не можете точно определить.

А причина – кружка, умноженная на пятнадцать небольших отсрочек в течение дня.

Что помытая кружка говорит о человеке

Люди развивают эту привычку по разным причинам. Некоторые выросли на кухнях, где раковина, заваленная посудой, была источником семейных конфликтов, и на собственном опыте убедились, что малейший беспорядок разрастается. Другие же во взрослой жизни обнаружили, что к 9 вечера их настроение заметно ухудшалось, когда столешницы были завалены грязной посудой, и нашли решение этой проблемы. Некоторые пришли к нему после периода депрессии, когда способность выполнить даже одну небольшую задачу стала для них спасением.

В этом контексте кружка становится своего рода камертоном. Если вы можете её ополоснуть, вы всё ещё работоспособны. Если нет, то на что-то стоит обратить внимание.

Существует ещё одна закономерность, заслуживающая внимания: люди, которые постоянно используют одни и те же три-четыре кружки, в то время как шкаф с более качественными кружками остаётся нетронутым. Пересечение между теми, кто сразу же ополаскивает кружки, и теми, кто верен одной и той же кружке, не случайно. Оба типа поведения указывают на предпочтение проверенного пути, предмета, который имеет свое место, ритуала, который завершается чисто и аккуратно. Кружка, которую вы всегда используете, – это кружка, которую вы всегда моете. Выбранный предмет становится предметом, который поддерживается в порядке.

Важность небольших завершений

Кажется, что люди, которые моют чашку сразу после использования, понимают на каком-то уровне, что жизнь строится из очень маленьких завершений - убранная тарелка, заправленная постель, ответ на сообщение. Каждое из них тривиально само по себе и в совокупности огромно.

Все это не означает, что оставлять кружку в раковине – это моральный проступок. Многие люди, которые не моют посуду сразу, прекрасно себя чувствуют, а многие из тех, кто моет, испытывают тихую тревогу. Сама по себе привычка не является добродетелью.

Однако это надежный сигнал – небольшое, повторяющееся доказательство того, что человек, делающий это, научился доверять своему будущему "я" настолько, чтобы избавить себя от накопившегося груза несделанных дел. Ополаскивание – это записка от вас, утреннего, к вам вечернему: я подумал о тебе.

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