По мнению эксперта, собственный огород не всегда помогает сэкономить, но может дать то, чего не купишь в магазине.

Огород многие воспринимают как возможность сэкономить на продуктах, однако на практике все не так однозначно. При оценке расходов стоит учитывать не только стоимость семян, но и подготовку участка, оборудование, удобрения, собственное время и возможные риски.

Ранее мы писали, как получить землю в Украине, а основательница бренда "Кучерявая фермерка" Екатерина Олейник рассказала в комментарии УНИАН, с чего начать огород для новичков, сколько может стоить его обустройство и действительно ли это выгоднее, чем покупка овощей в супермаркете.

Что выгоднее всего выращивать на огороде – какая сумма нужна в начале

По мнению эксперта, прежде чем подсчитывать возможные расходы, нужно определиться, для чего именно человек планирует выращивать овощи, ягоды или фрукты – для собственной семьи, частичной продажи урожая или полноценного бизнеса:

Видео дня

"Вырастить урожай на собственном участке – это не экономия, если все честно посчитать. Но возможность сэкономить все же существует".

Также она подчеркнула, что большое значение имеют стартовые условия. Например, если у вас уже есть домашние животные, органические удобрения можно получать практически бесплатно, а растительные остатки использовать для компоста.

Важно также учесть, есть ли у вас необходимый инвентарь, ведь то, как заложить огород с нуля, может оказаться значительно дороже, чем развитие уже подготовленного участка.

Кроме того, по словам фермерши, стоит трезво оценить собственный опыт. Новичкам придется потратить время на обучение, а первые ошибки могут обойтись довольно дорого:

"По моим приблизительным оценкам, обустройство и обработка участка площадью 10 соток может обойтись от 5 тысяч до 90–100 тысяч гривень, в зависимости от стартовых условий и желаемого результата".

При этом расходы на семена, по её мнению, составляют лишь небольшую часть общего бюджета – обычно менее 10%. Значительно больше средств требуют система полива, инструменты, удобрения и другие подготовительные работы.

Что выгоднее всего выращивать в огороде – к чему нужно быть готовым

Олейник также посоветовала еще до начала работ провести анализ почвы, чтобы правильно определить потребность в подкормке. При этом она отметила, что выгоднее выращивать культуры на самостоятельно приготовленных удобрениях – используя золу, компост или домашние растительные настои.

Если же участок ранее активно обрабатывался химическими средствами, желательно сразу внести полезные бактерии для восстановления почвы.

Говоря о рисках, она подчеркнула, что природа всегда может внести свои коррективы даже в хорошо продуманный план. В качестве примера она привела собственный опыт выращивания перца:

"Первый год практики у меня был чрезвычайно удачным. Поле было новым, на нем хорошо работала микрофлора, и при этом оно было хорошо обогащено старыми растительными остатками".

По словам эксперта, ее участок располагался на берегу реки, поэтому кислотность почвы оказалась идеальной для выращивания перца. К тому же поблизости почти не было сельских огородов, благодаря чему на поле практически не возникало болезней.

Все эти факторы, а также хорошие погодные условия, плодородная почва и отсутствие болезней обеспечили отличный урожай. Однако впоследствии растения внезапно начали желтеть, а цветы и завязи – осыпаться:

"Я никогда не имела опыта выращивания перца, поэтому не заметила дефицит кальция заранее и решила, что это начало болезни".

Исправить ситуацию, по ее словам, удалось только благодаря советам более опытных фермеров. Поэтому каким бы тщательным ни был ваш план и какими бы идеальными ни казались прогнозы погоды, всегда нужно быть готовым к тому, что всё пойдёт совсем не по сценарию.

Какие овощи выгоднее выращивать самостоятельно, а какие лучше покупать

Специалист признала, что с финансовой точки зрения далеко не все культуры выгодно выращивать самостоятельно, поскольку в сезон массового урожая цены на многие овощи и фрукты настолько снижаются, что покупать их часто оказывается дешевле, чем вкладывать средства в собственный огород:

"В прошлом году, например, кабачки были настолько дешевыми, что их, образно говоря, готовы были "закидывать в окна автомобилей", ведь спрос практически остановился".

При этом она отметила, что нельзя точно сказать, какой овощ выгодно выращивать, поскольку это зависит от многих факторов и, в частности, от погоды в течение года: если урожай получается неурожайным по всей стране, продукции становится меньше, поэтому цены резко растут.

Кроме того, затраты на обустройство огорода могут быть очень значительными, тогда как за те же средства можно приобрести большие запасы сезонных овощей и фруктов, хотя их и придется в таком случае консервировать или замораживать.

В целом Олейник подчеркнула, что человек, самостоятельно выращивающий урожай, тратит не только средства, но и много времени, физических сил и берет на себя все риски. И хотя частично их можно уменьшить благодаря автоматизации полива и использованию современной техники, это все же требует дополнительных инвестиций.

К тому же с увеличением площади выращивания себестоимость продукции постепенно снижается благодаря эффекту масштаба.

По ее мнению, в последнее время все больше людей возвращаются к семейному фермерству не только ради экономии, но и чтобы изменить ритм жизни, больше времени проводить на природе и получать удовольствие от самого процесса:

"Для меня, например, уход за растениями очень похож на медитацию: когда работаешь в саду или на огороде, мысли постепенно успокаиваются, а психика переключается в совершенно другой режим".

Подводя итог, фермерша подчеркнула, что ответ на вопрос о выгодности собственного огорода зависит от того, что именно человек вкладывает в понятие "выгода". Если оценивать только финансовые затраты, результат будет одним. Если же учитывать качество продуктов, удовольствие от процесса и уверенность в том, что потребляет семья, вывод может быть совсем другим.

справка Екатерина Олейник Фермер Основательница бренда «Кучерявая фермерша» — небольшой фермы в Винницкой области, которая занимается выращиванием и переработкой органического перца.

Вас также могут заинтересовать новости: