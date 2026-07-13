Винник назвал причину, из-за которой не возвращается в Украину во время войны

Артист также прокомментировал свой выезд.

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны находился в Украине, но затем тайно уехал за границу, рассказал о своей нынешней жизни и планах на будущее.

В частности, артист отметил, что тогда законно пересек границу Украины, поскольку является резидентом Германии. Сейчас он хотел бы вернуться, но есть причины, которые не позволяют ему это сделать.

"В тот момент, когда я уезжал, я имел право выехать как резидент Германии. Я уже к тому моменту проживал в Германии 25 лет. Я могу приехать, но мне кажется, что я не уеду обратно. Я ведь украинец, но я резидент Германии", – пояснил исполнитель на YouTube-канале "Безкровный подкаст".

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Винник добавил, что, кроме того, якобы получает много угроз. Поэтому, ради безопасности своей и своей семьи, остается за границей.

"Я не хочу об этом много говорить, есть угрозы… Я хочу жить спокойно, чтобы моя семья жила спокойно. Мне не хочется попадать в ситуацию, когда тебе угрожают. Это как-то не по-человечески и незаслуженно. Время покажет", – отметил Олег.

К слову, Олег Винник во время полномасштабной войны регулярно оказывается в центре скандалов из-за своих высказываний. Например, в прошлом году он назвал Германию своим домом, а также заявил, что у него нет украинского паспорта. А ещё артист продолжает петь свои хиты на русском языке.

Напомним, ранее Олег Винник удивил новой выходкой в Чехии.

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