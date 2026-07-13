Умер звезда 'Парка Юрского периода' Сэм Нил

Умер актер Сэм Нил, широко известный зрителям по ролям в блокбастерах "Парк Юрского периода" и "Мир Юрского периода". Нилу было 78 лет.

"С огромной скорбью семья Сэма Нила сообщает о его смерти в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм в окружении семьи ушел из жизни с достоинством, которое отличало его всю жизнь", - говорится в заявлении семьи Нила, которое опубликовало издание Variety.

"Потеря была внезапной, но благословенной тем фактом, что Сэм остался здоров... Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", - добавляется в заявлении.

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В 2022 году после завершения съемок фильма "Мир юрского периода: Доминион" Нил сообщил, что у него диагностирована онкология, из-за которой ему потребуется химиотерапия до конца жизни. Через 5 лет актер сообщил, что полностью излесился.

Чем известен актер

Родившийся в Северной Ирландии и выросший в Новой Зеландии, Нил активно развивал кино в Австралии и Новой Зеландии. Он снялся в боевике Роджера Дональдсона "Спящие псы" (1977), первом полнометражном фильме, снятом в Новой Зеландии.

Через 2 года он сыграл жениха неординарной и амбициозной Сибиллы Мелвин (Джуди Дэвис) в дебютном фильме Джиллиан Армстронг "Моя блестящая карьера"; этот фильм стал мировым хитом и принес его актерам и режиссеру мировую известность.

Он также снялся в двух фильмах ужасов, вышедших в 1981 году: "Омен III: Последний конфликт" и в эпатажном фильме польского режиссера Анджея Жулавского "Одержимость".

Два фильма с Мерил Стрип еще больше повысили его известность как ведущего актера. Речь идет о кинолентах "Изобилие" (1985) и "Крик во тьме" (1988).

Актер также снялся в популярном триллере Филиппа Нойса "Мертвая тишина" вместе с Николь Кидман.

В 1990 году Нил снялся в настоящем кассовом хите - "Охота за Красным октябрем".

1993 год стал для Нила годом чудес. Сначала он снялся в оскароносной исторической драме Джейн Кэмпион "Пианино".

Однако успех этой киноленты померк на фоне успеха научно-фантастического триллера Стивена Спилберга "Парк Юрского периода", который ознаменовал дебют самого известного персонажа Нила: палеонтолога доктора Алана Гранта. Фильм собрал $914 млн в прокате.

Нил вернулся к роли Гранта в двух из пяти сиквелов оригинального фильма: "Парк Юрского периода III" (2001) и "Мир Юрского периода: Доминион".

После "Парка Юрского периода" и ролей в диснеевской экранизации "Книги джунглей", Нил дебютировал как сценарист и режиссер. Он продолжал активно работать в австралийском кино.

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