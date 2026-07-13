Семья 5 лет не может избавиться от нашествия летучих мышей: ремонт за 20 тысяч евро не помог

На крыше и в стенах дома поселилось более 400 летучих мышей.

Семья из французского города Мезье, расположенного в пригороде Лиона, уже два года переживает ежедневный кошмар: на крыше и в стенах их дома поселилось более 400 летучих мышей. Ситуация начала ухудшаться в 2024 году, а прошлым летом стала просто невыносимой, пишет Libertatea.

"В прошлом году мы насчитали более 400 летучих мышей. В самом начале мы обратились в службу SOS Chauves-Souris ("SOS Летучие мыши"), потому что знали, что это охраняемый вид. Тогда нам сказали, что их всего около тридцати и что ситуация не ухудшится", – рассказал глава семьи Бенжамен Тейон.

К сожалению, пишет издание, этот прогноз оказался ошибочным. Летом 2025 года семья в полной мере ощутила последствия нежелательного соседства.

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"Шум не утихал 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Казалось, будто они непрерывно скребут и стучат, а запах проникал даже через электрические розетки. Психологически это было очень тяжело", – добавил Тейон.

Жизнь превратилась в настоящее испытание

В семье двое детей – 11 и 14 лет. Жизнь в таких условиях стала настоящим испытанием.

"В прошлом году мой сын отказался спать в своей комнате", – рассказал отец.

Именно поэтому семья решила вложить 20 тысяч евро в ремонт дома.

"Мы полностью переделали крышу, заделали все отверстия и добавили теплоизоляцию из стекловолокна", – пояснил он.

Однако все эти усилия оказались тщетными. В июне 2026 года, когда наступила волна жары, летучие мыши вернулись.

"Они снова прилетели в большом количестве", – говорит Бенжамен, не скрывая своего отчаяния.

У семьи нет выхода

Поскольку во Франции летучие мыши находятся под защитой закона, их нельзя убивать, ловить или переселять без специального разрешения, говорится в статье. Семья Тейон обращалась в несколько специализированных организаций и даже в местную мэрию, однако никакой конкретной помощи так и не получила.

"Мы звонили в разные организации. Несколько недель назад обратились в мэрию, но не получили никакого ответа", – рассказал Бенжамен.

Не имея официальной поддержки, семья решила публично рассказать о своей проблеме, надеясь привлечь внимание властей или специалистов, которые смогут помочь окончательно избавиться от летучих мышей.

"Мы уже начинаем серьезно беспокоиться о своем здоровье. Когда возвращаемся домой, запах просто ошеломляет. Я очень надеюсь, что наша история кого-то заинтересует", – добавил отец.

Как отмечает издание, пока что семья фактически остается заложником собственного дома, который они приобрели после пандемии COVID-19. В нынешнем состоянии продать его невозможно. Ситуация остается неопределенной, а семья с отчаянием ждет решения, которое поможет навсегда избавиться от нежелательных соседей.

Ранее УНИАН писал, что летучие мыши начали путать солнечные панели с водой, и это меняет их поведение. В Англии ученые обнаружили, что солнечные панели действуют как "сенсорные ловушки" для летучих мышей, поскольку имитируют эхолокационную сигнатуру воды. Эта магическая иллюзия приводит к изменению поведения животных, в частности к снижению активности и избеганию этих мест обитания. Массивы солнечных панелей создали новый экологический барьер для летучих мышей, которым нужно искать пищу и перемещаться.

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