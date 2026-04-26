Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского защитить Европу якобы "не обернутся ничем хорошим", в том числе и для ЕС. Его слова цитируют росСМИ.
"Зеленский открыто говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится", - сказал Лавров в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным.
По словам главы МИД РФ, Зеленский преследует только собственные интересы, а именно - желание вступить в Евросоюз. Он добавил, что сам блок пока не называет конкретных сроков вступления Украины.
Кроме того, Лавров в очередной раз обвинил Украину в "нацизме". В качестве аргументов он упомянул то, что Украина "запрещает русскую культуру во всех ее проявлениях, а также каноническую Православную Церковь".
В России заявляют, что не являются угрозой для Европы
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия - это "неотъемлемая часть" Европы и не может быть для нее главной угрозой.
По словам Пескова, архитектура европейской безопасности немыслима без учета интересов и участия Москвы.