'Не обернется ничем хорошим': Лавров возмутился заявлением Зеленского о защите Европы

Лавров заявил, что Евросоюз пока не называет конкретных сроков вступления Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского защитить Европу якобы "не обернутся ничем хорошим", в том числе и для ЕС. Его слова цитируют росСМИ.

"Зеленский открыто говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится", - сказал Лавров в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным.

По словам главы МИД РФ, Зеленский преследует только собственные интересы, а именно - желание вступить в Евросоюз. Он добавил, что сам блок пока не называет конкретных сроков вступления Украины.

Видео дня

Кроме того, Лавров в очередной раз обвинил Украину в "нацизме". В качестве аргументов он упомянул то, что Украина "запрещает русскую культуру во всех ее проявлениях, а также каноническую Православную Церковь".

В России заявляют, что не являются угрозой для Европы

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия - это "неотъемлемая часть" Европы и не может быть для нее главной угрозой.

По словам Пескова, архитектура европейской безопасности немыслима без учета интересов и участия Москвы.

