РФ пыталась наносить удары по крупным мостам: Зеленский объяснил увеличение числа таких атак

Кроме того, президент раскрыл подробности договоренностей, достигнутых на Кипре.

Россия могла увеличить количество воздушных атак, в частности, на фоне разблокирования помощи Украине на 90 млрд евро. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду, комментируя удары РФ по Днепру, передает корреспондент УНИАН.

"Сейчас нам разблокировали деньги. Это реакция, на мой взгляд - это реакция номер 1. Они понимают, что Украина не в одиночестве. И финансово мы еще сможем бороться. Сейчас мы явно немного потеряли по времени и объемам производства нашего отечественного продукта из-за того, что хотели больше вкладывать денег. Но мы сейчас наверстаем упущенное. Точно так же в энергетике мы также потеряли один месяц", - сказал Зеленский.

Он отметил, что удары по Украине имеют отношение к той операции РФ, которую она начала еще зимой. По словам президента, Россия пытается сломить Украину такими атаками, поскольку ей нечего показать на поле боя.

"Помимо того, что они бьют по энергетике, по водоснабжению, они бьют по логистике. Они бьют по объектам "Укрзализныци". Я не знаю, видите ли вы все детали. Они бьют по железной дороге, бьют по логистике. Они бьют по мостам. Мы сбиваем над большими мостами ракетные удары. Но они везде бьют", - добавил Зеленский.

В то же время президент отметил, что России важно продавать своему населению причины для продолжения войны, а также усиливать в американском сегменте нарратив о том, что они выигрывают войну. Зеленский подчеркнул, что для Украины приоритетом является завершение войны. Тогда как Россия хочет влиять на партнеров для того, чтобы они усиливали давление на Украину.

О визите на Кипр

Президент также раскрыл детали своего визита на Кипр. В частности, он поблагодарил все страны, поддерживающие программу PURL, в рамках которой в США закупается оружие для Украины.

"Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация, какие конкретно три страны - они присоединились к программе PURL во время визита на Кипр на общую сумму 350-400 млн евро", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал выделение Украине транша в 90 млрд евро на следующие два года. По словам президента, половина из этой суммы поступит в Киев уже в 2026 году.

"Речь идет о нескольких траншах. Первый транш мы будем направлять на внутреннее производство средств защиты Украины. И не только защиты. То есть дроны, все это направление. Вторая история - это энергетика. Нам нужно защитить все, что успеем, все, что сможем. Для этого, кроме местных бюджетов, есть часть, которую мы сможем выделить из центрального бюджета из этих траншей в 90 млрд", - отметил Зеленский.

Также он заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО, который пройдет в Турции. В то же время, по его словам, пока неизвестно, в каком формате это произойдет и кто именно будет туда направлен.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон передаст Киеву самый большой пакет помощи в виде дронов. В него войдут 120 тысяч новых БпЛА. Также Украина получит от Великобритании сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет для ПВО.

Издание The Wall Street Journal тем временем отмечает, что после выделения помощи "война России против Украины теперь окончательно стала европейской". Издание отмечает, что решение о предоставлении транша появилось в критический момент. И сейчас Киев зависит от своих западных соседей в вопросах пополнения бюджета и финансирования закупок оружия, чтобы сдерживать армию РФ.

