Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании, - Зеленский

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times.

Президент отметил, что Соединенные Штаты обратились за помощью в четверг, и украинская группа вылетела на следующий день. Ожидается, что она скоро прибудет на Ближний Восток.

"Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов", - сказал Зеленский.

Война США и Израиля в Иране рискует отвлечь внимание мирового сообщества от войны на Украине. Но она также дала Киеву возможность использовать свой опыт и передовые технологии на новом фронте.

В дни после начала американо-израильской войны в Иране, по словам Зеленского, он и его команда принимали звонки от лидеров Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбами о помощи.

При этом Украина также заявила, что окажет помощь странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня.

Зеленский отметил, что у некоторых стран Ближнего Востока "очень прочные отношения с Россией".

"Поэтому я сказал: Послушайте, может быть, они поговорят с русскими, и русские сделают паузу", – сказал он, добавив: "В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их".

Согласно ежедневным данным ВВС Украины, проанализированным NYT, Украина теперь может уничтожать большинство российских односторонних ударных беспилотников. В феврале Россия отправила около 5000 односторонних ударных беспилотников и ложных целей в украинские города. Украина сбила около 87 процентов из них.

Украина и война на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине.

4 марта издание Forbes писало, что предложение Украины странам Персидского залива по дронам имеет реальный вес, поскольку после того, как Россия начала бить по стране "Шахедами" в 2022 году, Киев отследил и перехватил около 57 тыс. из них, разработав многоуровневые, недорогие сети перехвата.

