Зеленский допустил отправку военных для помощи Ближнему Востоку, но есть условие

Речь идет не только о тренировках военных, но и о возможном обмене ракетами и опытом противодействия массированным ударам.

Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский.

"Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным о ceasefire (прекращении огня – УНИАН), а они в хороших экономических отношениях, тогда эти ребята, которые сегодня защищают наше небо, могут поехать и защитить или научить те общества, как защитить мир от иранских атак. Но если у нас летят ракеты, то при всем уважении, мы здесь будем защищать наше государство", – пояснил глава государства.

Президент добавил, что сейчас он ведет переговоры с лидерами государств этого региона, которые выходят на контакт или заинтересованы в сотрудничестве. По его словам, для них вопрос защиты неба стал ключевым, ведь подобных массированных атак раньше они не переживали.

Зеленский также подчеркнул, что Украина уже имеет модели взаимной помощи между западными союзниками. Например, Украина имеет двусторонние оборонные договоренности с партнерами, которые предусматривают поддержку в случае угрозы. В частности, Великобритания предоставляет Украине ракеты и таким образом помогает с системами ПВО, а в ответ Киев также готов поддержать союзников в случае опасности.

Подобные подходы, по словам президента, возможны и в отношениях со странами Ближнего Востока. Он привел пример систем противовоздушной обороны, которые уже есть у этих государств.

"У нас дефицит ракет PAC-3. Например, если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то PAC-3, ракеты, если они нам их дадут, мы дадим им перехватчик. Это равноценный обмен. Безусловно, мы это сделаем. Если сейчас команды будут работать, посмотрим над результатом", – сказал Зеленский.

ПВО на Ближнем Востоке

31 марта, после начала израильской операции "Ревущий лев" и американской операции "Эпическая ярость" были нанесены удары по всему Ирану. Тегеран в ответ обстреливает ракетами и дронами страны, поддерживающие американские войска.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке США и их союзники используют значительное количество ракет для систем Patriot, чтобы сбивать иранские ракеты и дроны.

По данным СМИ, при нынешних темпах использования запасов ракет-перехватчиков для Patriot в Катаре хватит на четыре дня. И Катар, и ОАЭ уже обратились за помощью к союзникам с просьбой о противодействии атакам. В частности, атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты.

