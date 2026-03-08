Украина отправит военных специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл детали

Украинские специалисты будут отправлены вместе со средствами для защиты гражданского населения стран Персидского залива.

Украина отправит военных специалистов в страны Персидского залива. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

В частности, Зеленский и Йеттен подробно говорили о вызовах, которые возникают из-за войны на Ближнем Востоке.

"Мы понимаем, что происходит - какая там война. Мы обсуждали некоторые детали относительно ударов по странам Залива. Мы рассчитываем, что будем координироваться. Мы в Европе координируемся также с некоторыми государствами, чтобы интересы Европы были обеспечены, и чтобы дестабилизация вокруг Ирана не привела к увеличению проблем в Европе", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, Украина уже начала вносить свой вклад в стабилизацию.

"Страны региона и США обратились к Украине за поддержкой. Мы предоставим им необходимые средства. Безусловно, прежде всего экспертизу, опыт наших военных для защиты от "Шахедов" и крылатых ракет", - заявил Зеленский.

При этом, как считает президент Украины, важно, чтобы этот пример обращения США и стран Персидского залива к Украине стал толчком для Европы, для других партнеров Украины, чтобы реализовать то, что необходимо для общей безопасности именно на Европейском континенте.

Он убежден, что так же, как на Ближнем Востоке, Европе нужно усиление обороны.

"Мы видим, сколько на Ближнем Востоке было и различных систем ПВО, включая "Петриоты", но этого недостаточно в современных атаках, в современных технологиях, поэтому Украина имеет экспертизу и опыт. Все страны признают, что это самый большой опыт на сегодняшний день, и у нас есть соответствующее производство. Мы должны распространять этот опыт на наших близких друзей и партнеров в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Иран не помогает России ракетами

Также у Зеленского спросили, какое влияние оказывает война на Ближнем Востоке с точки зрения поставок Украине необходимого вооружения, и в частности, перехватчиков для Patriot.

"Россия сейчас помогает иранцам и иранскому режиму. И мы уже понимаем, что они им уже предоставили. Мы видели некоторые детали из данных разведки", - сказал Зеленский.

По его словам, он сообщил определенные детали премьеру Нидерландов и также показал детали от "Шахеда".

"Мы понимаем, что именно они им предоставили. Я не знаю, какой объем они будут готовы предоставить, но хорошо то, что иранцы сейчас не предоставляют России ракеты для атак против нас и некоторые нишевые виды оружия. Это то, что мы видим", - сказал Зеленский.

В то же время, Украина получила сообщение, как можно помочь гражданскому населению в странах Ближнего Востока, а также как помочь американским солдатам, находящимся на военных базах в некоторых странах:

"Мы сказали, что отправим экспертов и предоставим им все необходимое, чтобы спасти их".

Украинские военные отправятся на Ближний Восток

У Зеленского спросили, рассчитывает ли он на какой-то эффект от украинской помощи для стран Ближнего Востока.

Президент объяснил, что Украина, прежде всего, будет предоставлять военную экспертизу.

"И с соответствующими возможностями защиты они будут отправлены. Многое в этом диалоге обсуждается, если мы говорим об увеличении каких-то средств, то мы бы очень хотели, чтобы это была возможность с обеих сторон. Вы знаете, дефицит каких средств у нас. Мы понимаем дефицит каких средств у стран Залива. То есть мы говорим и об этом. На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями помочь. Подождем первых встреч, тогда будем двигаться дальше", - сказал Зеленский.

Зеленский и ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине.

4 марта издание Forbes писало, что предложение Украины странам Персидского залива по дронам имеет реальный вес, поскольку после того, как Россия начала бить по стране "Шахедами" в 2022 году, Киев отследил и перехватил около 57 тыс. из них, разработав многоуровневые, недорогие сети перехвата.

