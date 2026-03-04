Предложение Украины странам Персидского залива по дронам имеет реальный вес, - Forbes

У Украины есть опыт в борьбе с "Шахедами", которым она может поделиться , но при одном условии.

Украина готова направить лучших специалистов по перехвату беспилотников на Ближний Восток, но есть один нюанс.

Как пишет Forbes, президент Владимир Зеленский поставил условием этого предложения то, что лидеры стран Персидского залива заставят российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь как минимум на 2 недели, а возможно, и на 2 месяца.

Издание напомнило, что это предложение прозвучало спустя несколько дней после того, как Иран ударил дронами по Дубаю и американским военным базам в Ираке, Бахрейне, Кувейте и Катаре.

Какие проблемы у США и стран НАТО

Николай Мельник, бывший украинский офицер 47-й механизированной бригады, сказал: "Главный урок для армии США заключается не только в том, что у противника есть такое оружие, он в том, что оно дешевое и эффективное".

В связи с этим издание напомнило, что в апреле 2025 года хуситы сбили 7 американских беспилотников Reaper менее чем за полтора месяца, причинив Йемену ущерб более чем на $200 млн. "Наши противники используют беспилотники стоимостью $10 тыс., которые мы сбиваем ракетами стоимостью $2 млн. Эта кривая затрат и выгод перевернута", - прокомментировал тогда ситуацию генерал армии Брайан П. Фентон во время слушаний в Конгрессе.

Издание указало, что европейские члены НАТО столкнулись с той же арифметикой. Журналисты привели пример, что когда российские "Шахеды" осенью прошлого года залетели в воздушное пространство Польши, министр иностранных дел Радослав Сикорский прямо заявил: "Неэкономично и непрактично защищать наше пространство истребителями F-35, использующими ракеты Sidewinder против беспилотников".

Как это делает Украина

В статье говорится о том, что у Украины есть серьезный опыт противодействия российским дронам, которые атакуют ее с самого начала полномасштабного вторжени России. К тому же этот опыт приобретен в условиях ограниченных запасов средств ПВО, включая дефицитные перехватчики Patriot.

Дело дошло даже до того, что теперь Россия "не может достаточно быстро пополнять запасы зенитных ракет, чтобы угнаться за кампанией украинских беспилотников против военной и энергетической инфраструктуры".

Издание добавило, что в 2025 году Украина уничтожила дорогостоящие ссистемы ПВО россиян на $4 млрд – в основном за счет дешевых беспилотников.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан считает, что Украина показала, что многоуровневая, децентрализованная ПВО, которая сочетает системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы, недорогие перехватчики и мобильные группы - эффективна.

Почему предложение Украины имеет реальный вес

После того, как Россия начала бить по Украине "Шахедами" в 2022 году, Киев отследил и перехватил около 57 тыс. из них, разработав многоуровневые, недорогие сети перехвата из-за необходимости, вызванной нехваткой западных средств ПВО.

В феврале командующий ВСУ, генерал Александр Сырский заявил, что разработанные в Украине беспилотники-перехватчики уничтожили более 70% "Шахедов" над Киевской областью, совершив около 6300 вылетов за месяц и сбив более 1500 российских беспилотников различных типов.

Украина также разработала различные беспилотники-перехватчики, такие как "Осьминог", цена которых около $3000. Лицензию на серийное производство "Осьминога" получили 16 украинских производителей, а Великобритания подписала соглашение о производстве нескольких тысяч единиц в месяц.

"США и их союзники в Персидском заливе могут обладать подавляющей огневой мощью, но Иран все еще может нанести серьезный ущерб с помощью недорогих беспилотников в больших масштабах. Им явно пойдет на пользу таким трудом приобретенный украинский опыт в развертывании дешевых беспилотников-перехватчиков, что позволит создать экономически эффективный уровень противовоздушной обороны", - считает издание.

Сотрудник Фонда Карнеги Дара Массико написала в Х: "То, что я вижу сегодня против наших баз... требует от наших военных как можно скорее предпринять дополнительные шаги для внедрения в практику уроков обороны, полученных Украиной".

Ситуация на Ближнем Востоке

28 февраля США при поддержке Израиля ударили по Ирану, ликвидировав практически все высшее руководство страны. У президента США Дональда Трампа объяснили, что такие меры потребовались для того, чтобы Иран никогда не смог иметь ядерное оружие.

В ответ Иран ударил "Шахедами" по военным базам и посольствам США в странах Персидского залива.

